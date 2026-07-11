Grupul auto german Volkswagen traversează o perioadă dificilă, raportând o scădere de 8,6% a livrărilor globale de autovehicule în al doilea trimestru al acestui an. Aceasta reprezintă cea mai accentuată contracție trimestrială înregistrată de companie în ultimii patru ani, fiind provocată în special de declinul sever al vânzărilor de pe piața din China, conform Reuters.

În perioada cuprinsă între lunile aprilie și iunie, constructorul auto a livrat un număr total de 2,077 milioane de vehicule. Nivelul livrărilor este considerat un indicator de referință extrem de important pentru a evalua evoluția reală a vânzărilor globale ale companiei.

Principala cauză a acestui rezultat negativ provine din China, care reprezintă cea mai mare piață de desfacere pentru grupul german. Pe această piață, livrările s-au prăbușit cu 36,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Reprezentanții Volkswagen au explicat că întreaga piață auto chineză a suferit o contracție de aproximativ 20%, iar grupul nu a reușit să evite impactul acestui declin generalizat.

Aceasta este cea mai severă scădere trimestrială pe care Volkswagen o înregistrează în China de la sfârșitul anului 2021. De asemenea, reprezintă cea mai mare diminuare a livrărilor la nivel mondial după trimestrul al doilea al anului 2022.

În ciuda pierderilor masive din Asia, compania auto a reușit să obțină evoluții pozitive în alte regiuni ale lumii. Astfel, livrările de autovehicule au crescut cu 7,7% în America de Nord. O tendință ascendentă a fost raportată și pe continentul european, unde s-a înregistrat o creștere de 1,8% în Europa Occidentală și de 6,7% în Europa Centrală și de Est.

Totuși, aceste rezultate pozitive regionale nu au fost suficiente pentru a compensa pierderile masive din China, evidențiind dificultățile profunde cu care se confruntă cel mai mare producător auto european. Situația devine și mai tensionată la nivel intern, venind la doar o zi după ce reprezentanții angajaților au blocat planul amplu de restructurare propus de directorul general Oliver Blume.

Conducerea Volkswagen își pune speranțele într-o îmbunătățire a situației din China în a doua parte a anului. Relansarea ar urma să fie susținută de lansarea unei noi game de automobile dezvoltate special pentru piața locală, proiect implementat în cadrul strategiei intitulate „În China, pentru China”. În plus, compania intenționează să introducă peste 20 de modele cu propulsie alternativă pe piața chineză în cursul acestui an.

Cu toate acestea, misiunea nu va fi una ușoară, deoarece concurența din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice rămâne foarte puternică. Analiștii din industrie subliniază faptul că Volkswagen continuă să depindă în mare măsură de vânzările de automobile dotate cu motoare cu ardere internă, într-o piață în care vehiculele electrice reprezintă deja cea mai importantă categorie de vânzări.

Problemele din China nu afectează doar grupul din Wolfsburg. Volkswagen este doar cel mai recent constructor auto german care raportează rezultate slabe în această regiune, după ce alte nume mari din industrie, precum Mercedes-Benz, BMW și Porsche, au anunțat la rândul lor scăderi importante ale livrărilor pe piața chineză.