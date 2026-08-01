Tensiunile la granițele externe ale Uniunii Europene au atins un nivel critic după ce aproximativ 60.000 de migranți din Maroc au pătruns ilegal, pe parcursul acestei săptămâni, în enclava spaniolă Ceuta. Evenimentul a generat o criză majoră la nivel european, determinând state membre precum Italia și Franța să își sporească considerabil verificările la frontierele cu Spania, anunță AFP.

Conform datelor furnizate vineri seara de Ministerul spaniol de Interne, peste 48.000 dintre persoanele intrate ilegal au revenit deja pe teritoriul marocan. Începând cu miezul nopții, sute de cetățeni, în special tineri, au fost urcați în zeci de autobuze pentru a fi repatriați. Jurnaliștii de la sursa citată au surprins aceste operațiuni la Fnideq, orașul de frontieră din Maroc aflat în imediata apropiere a enclavei Ceuta.

Persoanele ajunse în exclavă au folosit atât rutele terestre, cât și pe cele maritime. Din păcate, încercarea de trecere s-a soldat și cu pierderi de vieți omenești: autoritățile locale din Ceuta au raportat că 34 de persoane au murit, majoritatea prin înec.

Reacțiile politice nu au întârziat să apară. Încă de joi, Italia a avansat ideea suspendării Spaniei din spațiul Schengen, propunere sprijinită de Finlanda și Danemarca. Cu toate acestea, Madridul a catalogat inițiativa drept o măsură demagogică, iar experții juridici consultați de AFP au subliniat că un astfel de demers este imposibil de pus în aplicare în cadrul legislativ actual.

Pentru a gestiona situația, Ministerul de Interne italian a dispus începerea controalelor la granițele aeriene și maritime cu Spania, vizându-i pe cetățenii non-europeni care sosesc din această zonă.

În mod similar, Franța a luat măsuri drastice. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat că numărul polițiștilor și jandarmilor mobilizați la frontiera franco-spaniolă a crescut de cinci ori, ajungând la 334 de cadre. Decizia a fost luată ca urmare a solicitării explicite formulate de președintele Emmanuel Macron privind consolidarea verificărilor de la graniță.

În replică la aceste acțiuni, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a transmis un mesaj prin intermediul platformei X: „Nu este momentul să ne divizăm. Este momentul să continuăm să construim o Uniune Europeană puternică şi unită”.

Imaginile difuzate din zona de conflict au provocat, de asemenea, un val de critici ferme din partea formațiunilor de dreapta și extremă dreaptă din Europa, care au cerut revizuirea modului în care sunt gestionate frontierele spațiului Schengen.

Efectele invaziei de migranți au fost resimțite direct de locuitorii din zonă. Juan Vivas, președintele administrației locale din Ceuta, a explicat gravitatea situației într-o conferință de presă desfășurată vineri:

„Aproximativ 60.000 de persoane au intrat în oraşul nostru”, a precizat oficialul, subliniind că această cifră reprezintă "70% din populaţia din Ceuta".

Cu toate acestea, reprezentanții autorităților spaniole au menționat că cea mai mare parte a migranților — în majoritate covârșitoare tineri și adolescenți marocani — s-ar fi reîntors deja în Maroc.

Ceuta, o enclavă cu o populație de 84.000 de locuitori situată la extremitatea nordică a Marocului, aproape de Strâmtoarea Gibraltar, reprezintă, alături de Melilla, singura frontieră terestră directă dintre continentul african și cel european.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, numeroși tineri rătăceau pe străzi și de-a lungul plajelor din Ceuta. Pentru menținerea ordinii, autoritățile au desfășurat efective militare importante, concentrate mai ales în zona portului de unde pleacă feriboturile către Spania continentală.

Patrule formate din numeroși polițiști, unii deplasându-se pe motociclete, au străbătut arterele orașului pentru a dispersa grupurile de persoane adunate în spațiul public. Pe plajă, zeci de bărbați s-au adăpostit direct pe nisip, unii aprinzând focuri la mică distanță de mașinile de poliție.

Un martor local, Mohamed, șofer de taxi în vârstă de 35 de ani din Ceuta, care a preferat să își păstreze anonimatul privind numele de familie, a descris motivația celor sosiți: „Vin pentru că nu au niciun viitor în Maroc, încearcă să-şi îndeplinească visul european.”

La punctul de trecere a frontierei, sub supravegherea unui dispozitiv masiv de forțe de ordine și cadre militare, mulți tineri au ales să facă cale întoarsă. O parte dintre ei i-au salutat pe militari, iar aceștia le-au indicat calea de ieșire cu urări scurte.

Unul dintre ei, Oussam, în vârstă de 25 de ani, proprietar al unui salon de coafură, le-a transmis militarilor în timp ce trecea granița: „Data viitoare vin cu paşaportul!”

Tânărul a mărturisit că a recurs la acest gest extrem din cauza condițiilor dificile din țara natală: "în Maroc e mizerie, nu avem niciun viitor". El a parcurs înot o distanță de trei kilometri împins de visul de a ajunge în Europa, dar a ales să revină temporar acasă "să facă un duş şi să mănânce", după ce, la fel ca mulți alții, nu consumase hrană timp de două zile.

Prezent la fața locului vineri dimineață alături de ministrul său de Interne, premierul Pedro Sánchez a adoptat o poziție fermă, descriind evenimentele drept "un atac, o încălcare a integrităţii teritoriale a Spaniei". Totodată, el a acuzat rețelele de crimă organizată că ar fi lansat zvonul fals referitor la deschiderea granițelor.

Ca răspuns imediat, Ministerul spaniol de Interne a suplimentat forțele din teren cu câteva zeci de cadre din Garda Civilă și polițiști, printre care opt scafandri, trimițând totodată o navă de intervenție și drone de monitorizare.

Criza a stârnit ecouri și peste ocean. La Washington, fostul președinte american Donald Trump, cunoscut pentru politica sa dură împotriva imigrației ilegale, a comentat situația pe platforma X, susținând că imaginile din Ceuta seamănă cu invazia unei ţări și acuzâ Spania că ar fi depus eforturi deliberate care au favorizat fluxul clandestin.

Evenimentele actuale readuc în atenție o criză similară petrecută în anul 2021. La acel moment, mii de persoane au trecut frontiera pe fondul unei relaxări temporare a controalelor efectuate de autoritățile de la Rabat, cauzată de o dispută diplomatică cu Madridul, când peste 10.000 de migranți au ajuns în Ceuta în doar 48 de ore.