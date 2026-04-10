Imobil din București ocupat ilegal timp de 18 ani, recuperat de stat. Ministrul Economiei: Nu voi tolera astfel de situații

Un imobil din București, ocupat fără drept timp de 18 ani, a fost recuperat de stat, a anunțat ministrul Economiei, Irineu Darău, după finalizarea procedurilor legale și executarea evacuării.

Un imobil situat pe Șoseaua Olteniței din București a fost readus în proprietatea statului, după ce a fost ocupat fără drept timp de aproximativ 18 ani. Anunțul a fost făcut vineri de ministrul Economiei, Irineu Darău, care a spus că pentru acest spațiu nu s-au încasat chirii pe întreaga perioadă.

Potrivit acestuia, în clădire au funcționat mai multe firme, iar unele spații au fost chiar subînchiriate, fără ca veniturile să ajungă la bugetul public.

Ministrul a spus că demersurile legale au fost inițiate în 2025, moment în care statutul juridic al imobilului a fost reglementat. „Pe 1 august 2025, am clarificat situaţia juridică şi am întabulat clădirea în proprietatea statului. În paralel, a fost deschisă acţiunea în instanţă pentru evacuarea celor care ocupau spaţiul fără drept”, a declarat acesta, într-un mesaj public.

Procesul s-a finalizat în luna noiembrie a aceluiași an, când instanța a decis evacuarea ocupanților.

Deși exista o hotărâre judecătorească, spațiul nu a fost eliberat voluntar. În aceste condiții, autoritățile au continuat procedurile legale.

„Îndată ce am ajuns în minister, am verificat situaţia şi am continuat acţiunea, fiindcă ocupanţii abuzivi nu au avut bunul simt să respecte decizia instanţei. Pentru că spaţiul nu a fost eliberat voluntar, am mers mai departe şi am declanşat procedura de executare silită. În acest context, am primit notificare că spaţiul va fi eliberat”, a declarat Irineu Darău.

Finalizarea procedurilor a dus la recuperarea efectivă a clădirii de către stat. „După 18 ani, statul îşi recuperează în sfârşit efectiv un activ care a fost folosit fără drept şi de pe care nu s-a încasat niciun leu. În tot acest timp, în clădire au funcţionat mai multe firme, iar spaţiile au fost inclusiv subînchiriate, fără ca aceste venituri să ajungă la bugetul public. Am parcurs toate etapele legale, până la capăt, iar rezultatul este clar. Clădirea a revenit în patrimoniul statului”, a spus ministrul.

Acesta a promis că astfel de intervenții vor continua. „Vă asigur că, atâta timp cât voi fi ministru, nu voi tolera astfel de situaţii şi voi livra rezultatele”, a mai declarat el.