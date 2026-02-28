Beneficii pentru proprietarii ale căror clădiri sunt mai vechi de 50 de ani. OUG emisă de Guvern

Guvernul a reintrodus reducerile de impozite pentru locuințele mai vechi de 50 de ani și a stabilit reduceri pentru persoanele cu dizabilități la clădiri, terenuri și mașini. Autoritățile locale pot regulariza impozitele plătite în plus în 2026, relatează hotnews.ro.

Guvernul a aprobat, vineri, o ordonanță de urgență prin care se reintroduc reducerile de impozite pentru locuințele mai vechi de 50 de ani. Această măsură intervine după ce, de la 1 ianuarie 2026, eliminarea unor reduceri a dus la creșteri de până la trei ori ale impozitelor în anumite cazuri.

Potrivit actului normativ, primăriile pot aplica o reducere de 15% pentru clădirile cu vechime între 50 și 100 de ani și o reducere de 25% pentru cele mai vechi de 100 de ani, la 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

Dacă o locuință a beneficiat de lucrări de renovare majoră, anul finalizării acestora va fi considerat punctul de referință pentru calculul vechimii. Renovarea majoră presupune intervenții asupra structurii clădirii, reconstrucție, consolidare, modernizare sau extindere, precum și lucrări care îmbunătățesc performanța energetică și calitatea arhitectural-ambientală. Reducerea se aplică numai dacă valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea inițială la finalizarea lucrărilor.

Pentru cei care au achitat deja impozite majorate în 2026, Guvernul prevede posibilitatea revenirii asupra deciziilor locale. În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, autoritățile publice locale pot ajusta cotele stabilite anterior, dar nu sub nivelul standard prevăzut de lege.

„Impozitele şi taxele locale plătite în cuantum mai mare de contribuabili se regularizează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, sumele respective urmând să fie considerate în contul obligațiilor fiscale restante ori următoare sau să fie restituite celor îndreptățiți, conform reglementărilor legale în vigoare”, precizează Guvernul.

Ordonanța introduce reduceri pentru persoanele cu handicap și pentru reprezentanții legali care le asigură îngrijirea. În cazul clădirilor folosite ca domiciliu, persoanele cu handicap grav beneficiază de reducerea cu 50% a impozitului pe clădire și pe terenul aferent, iar cele cu handicap accentuat de o reducere de 25%.

Aceeași cotă se aplică și pentru terenurile și clădirile deținute în comun cu soțul sau soția, însă nu pentru cote-părți aparținând altor persoane. Reducerile se acordă pe baza documentelor justificative valabile la 31 decembrie a anului fiscal anterior sau începând cu luna depunerii acestora la organul fiscal local, pentru cei care nu au beneficiat anterior de scutire.

Persoanele cu dizabilități beneficiază și de reduceri la impozitul pe autovehicule cu capacitate cilindrică sub 2000 cmc. Reducerea este de 50% pentru persoanele cu handicap grav și de 25% pentru cele cu handicap accentuat, aplicabilă unui singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Aceste reduceri se aplică în baza documentelor justificative valabile la 31 decembrie a anului fiscal anterior sau începând cu luna depunerii lor la autoritățile fiscale locale. Peste 70% din persoanele cu dizabilități din România vor beneficia de aceste facilități fiscale.

Ordonanța prevede și posibilitatea scutirii de impozite pentru bazele sportive construite de terți și administrate de asociații sau fundații, prin decizia autorităților locale. Reducerea maximă permisă este de 5% față de impozitele și taxele încasate în anul precedent.

Majorările inițiale de la 1 ianuarie 2026 au fost generate de eliminarea unor reduceri pentru locuințele de peste 30 de ani și de creșterea bazei de impozitare, ceea ce a făcut ca, în anumite situații, impozitele să fie de trei ori mai mari. Măsurile adoptate vineri corectează aceste creșteri și restabilesc facilități pentru categoriile afectate.