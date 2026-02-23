TVA și alte taxe în 2026. Ce scenarii ia în calcul Ministerul Finanțelor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că sunt mai multe scenarii ce vor fi luate în calcul pentru bugetul din 2026, referindu-se la TVA, alte taxe și problemele întâmpinate în anii anteriori din cauza modului de construcție a bugetului.

„Am spus-o, cred, în fiecare lună a anului trecut, și în septembrie, și în octombrie, și în noiembrie, și în decembrie, și o spun și astăzi: nu avem această ipoteză de creștere a TVA-ului pentru 2026. Nu am operat cu această ipoteză în proiecția bugetară care este în lucru astăzi și nu avem alte taxe proiectate pentru 2026”, a declarat ministrul Finanțelor, la un post TV.

Întrebat dacă exclude complet o majorare a TVA, Nazare a declarat: „Nu am luat în calcul o astfel de creștere la construcția bugetului”.

Ministrul a explicat că dificultățile din anii trecuți au fost cauzate de construcția bugetului:„Problemele din anii trecuți au plecat, practic, din construcția bugetară. Printr-o construcție bugetară corectă putem asigura faptul că, în cursul anului, cu cât estimăm banii mai bine și cu cât îi proiectăm mai bine, cu atât nu vom avea surprize în partea a doua a anului sau la mijlocul anului. În 2025, s-au epuizat bugetele de salarii pentru anumite agenții și ministere înainte de sfârșitul anului. Asta a demonstrat importanța unei construcții bugetare corecte pentru alocarea resurselor”.

În construcția bugetului pentru 2026 sunt analizate situații legate de venituri și cheltuieli, însă creșterea TVA sau introducerea de noi taxe nu fac parte din aceste scenarii. Ministrul a spus că măsurile adoptate în 2025, împreună cu disciplina fiscal-bugetară, sunt considerate suficiente pentru anul viitor: „Toate aceste lucruri iau în calcul faptul că măsurile adoptate anul trecut vor fi suficiente în acest an, bineînțeles, alături de disciplina fiscal-bugetară, care este absolut necesară, astfel încât să ajungem la 6,2”, a afirmat Nazare.