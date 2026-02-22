Programul de relansare economică 2026–2032: Scheme pentru investitori mari, mici afaceri și tehnologie

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că Programul de relansare economică este conceput pentru perioada 2026–2032 și totalizează aproximativ 5 miliarde de euro. Acesta include o serie de scheme menite să sprijine atât investitorii străini, cât și pe cei români.

„Programul demonstrează că România are o viziune clară privind modul în care vrea să finanțeze domenii strategice. Am creat instrumente pentru a atrage investiții de peste 200 de milioane de euro, prin scheme pentru proiecte strategice care permit negocieri în timp real cu investitorii, incluzând credite fiscale, granturi parțiale și facilități pentru localizare”, a explicat Nazare, la un post TV.

El a mai spus că schemele sunt deschise și investitorilor autohtoni: „Nu este doar centrat pe investitori străini. Și investitorii români pot aplica la această schemă”.

Ministrul a precizat că programul include măsuri menite să sprijine și micii antreprenori. Printre acestea se numără

:

-Reducerea taxării microîntreprinderilor la 1% cotă unică;

-Posibilitatea de a reveni la regimul de microîntreprindere chiar dacă cifra de afaceri depășește 100.000 de euro;

-Excluderea vânzării ocazionale a unor imobilizări (mașini, imobile) din plafonul de 100.000 de euro;

-Ajustarea regulilor privind contractele individuale de muncă și concediile medicale pentru microîntreprinderi, pentru a nu afecta statutul acestora.

„Toate aceste măsuri încep din 2026 și vor continua până în 2032”, a spus Nazare, adăugând că totalul schemelor se ridică la aproximativ 5 miliarde de euro.

Ministrul a mai detaliat că finanțările vor fi concentrate pe domenii strategice, nu pe orice tip de proiect.

-Industrie, în special sectoarele cu deficit de balanță comercială și importuri mari, cum este procesarea;

-Resurse minerale critice, cu accent pe cupru, grafen și alte minerale de importanță strategică;

-Tehnologii noi, Inteligență Artificială, semiconductori;

-Cercetare-dezvoltare, acceleratoarele universitare vor primi finanțare dedicată pentru a sprijini trecerea de la cercetare la business.

„Până acum, aceste domenii nu aveau instrumente dedicate de finanțare. Prin acest program, România creează posibilitatea de scalare a proiectelor din zona de cercetare către afacerile mari”, a explicat ministrul.