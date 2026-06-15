Prognoza meteo, 15 iunie. Vremea se schimbă în România

ANM a emis prognoza actualizată pentru următoarea perioadă. Valorile de temperatură vor fi în ușoară scădere, azi, 15 iunie, în cea mai mare parte a țării, iar fenomenele de instabilitate atmosferică își vor face simțită prezența în mai multe regiuni, aducând ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Conform meteorologilor, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice, ziua local în sud-est și izolat în rest, iar noaptea pe arii restrânse în sud. Ploile vor avea și caracter torențial și izolat se pot acumula cantități de apă de 15 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane (rafale de 70…80 km/h), pe arii restrânse în zonele joase din nord-vest, centru și sud, dar de scurtă durată și în timpul ploilor, când sunt posibile și vijelii (viteze de 45…50 km/h). Vor fi condiții de grindină.

În ceea ce privește regimul termic de la nivelul întregii țări, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade, iar cele minime între 4 grade în estul Transilvaniei și 18 grade pe litoral.

În Capitală, aspectul vremii rămâne relativ stabil din punct de vedere al valorilor din termometre, însă locuitorii trebuie să se pregătească pentru reprize de instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei.

Vremea se va menține normală termic. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza și seara când vor fi averse, descărcări electrice și posibil intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 28…30 de grade, iar cea minimă de 14…16 grade.

Mijlocul săptămânii aduce un scenariu similar, cu o atmosferă tipică de vară, dar și cu fenomene specifice instabilității în zonele montane și în estul teritoriului.

Marți, Vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, însă pe parcursul zilei vor fi înnorări temporar accentuate și se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice local în Dobrogea și pe arii restrânse în Muntenia, Moldova și la munte, iar în restul țării astfel de fenomene se vor semnala cu totul izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, dar și de scurtă durată în timpul ploilor.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 22 și 29 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, mai scăzute în zonele depresionare, spre 3…5 grade. Izolat va fi ceață.

Pentru bucureșteni, ziua de marți vine cu o ușoară scădere a valorilor maxime în timpul zilei, însă temperaturile rămân în limitele climatice ale perioadei.

Vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic, cu o maximă de 27…28 de grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate pe parcursul zilei, când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, iar minima termică va fi de 14…16 grade, ușor mai scăzută în zonele periferice.