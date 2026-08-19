Bucureștenii trebuie să se pregătească pentru patru zile de căldură intensă, cu temperaturi care vor urca până la 38 de grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță un val de căldură persistent în perioada 20-24 august, caracterizat prin caniculă, disconfort termic ridicat și, spre finalul intervalului, nopți tropicale.

Potrivit prognozei meteorologilor ANM pentru perioada 20 august, ora 10:00 – 21 august, ora 10:00, vremea se va încălzi accentuat.

Temperatura maximă în București va ajunge la aproximativ 36 de grade, în timp ce valorile minime vor coborî până la 17-20 de grade.

Cerul va fi în mare parte senin, iar vântul va avea intensitate redusă. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, ceea ce va accentua senzația de disconfort.

În același interval, municipiul București se va afla sub atenționare meteorologică de cod galben pentru temperaturi ridicate, caniculă, disconfort termic și noapte tropicală.

Situația se va înrăutăți în ziua următoare din punct de vedere meteorologic. Pentru intervalul 21 august, ora 10:00 – 22 august, ora 10:00, meteorologii prognozează maxime cuprinse între 37 și 38 de grade.

Nopțile vor rămâne relativ calde, cu minime de 16-19 grade, iar indicele temperatură-umezeală va trece din nou de pragul critic.

Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab.

Pe 22 august, temperaturile vor scădea ușor, însă condițiile de caniculă se vor menține. Maximele vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, iar minimele vor varia între 16 și 19 grade. Disconfortul termic va rămâne ridicat, iar ITU va atinge pragul de 80 de unități.

Valul de căldură va persista și în perioada 23-24 august. Temperaturile maxime vor ajunge din nou la 36-37 de grade, în timp ce minimele vor urca până la 19-21 de grade. ANM avertizează că nopțile vor deveni tropicale, iar cerul va fi variabil.

Informarea meteorologică pentru caniculă și disconfort termic este valabilă în București între 20 august, ora 10:00, și 24 august, ora 10:00.