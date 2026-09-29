Rusia a decis să plaseze activele locale ale retailerului german Metro AG sub administrare temporară, conform unui decret prezidențial publicat recent. Decizia vine pe fondul accentuării tensiunilor diplomatice dintre Moscova și Berlin în contextul războiului din Ucraina, conform Reuters.

Activele grupului au fost transferate companiei ruse UK Torg RUS. Această entitate a fost înființată pe 8 septembrie și este deținută integral de Johannes Tolay, care ocupă funcția de director general al afacerii Metro din Rusia, conform datelor din registrul corporativ rus. Documentul oficial emis de Kremlin nu menționează motivele exacte care au stat la baza acestei decizii.

Măsura radicală a fost adoptată la scurt timp după o întâlnire rară desfășurată în weekend la New York între miniștrii de Externe ai Rusiei și Germaniei, Serghei Lavrov și Johann Wadephul, care au discutat despre situația din Ucraina. Relațiile dintre cele două state au devenit tot mai tensionate și după ce autoritățile de la Berlin au acuzat Moscova de implicare într-o tentativă de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle, acuzație respinsă ferm de partea rusă.

Reprezentanții grupului din Germania au confirmat pierderea dreptului de decizie asupra activităților locale și au precizat că analyzează consecințele acestei hotărâri. Compania a intrat pe piața rusă în 2001 și operează în prezent 91 de magazine angro, având aproximativ 9.000 de angajați.

Spre deosebire de numeroase alte companii occidentale, Metro a rămas în Rusia după invazia pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, explicând atunci că decizia ține de responsabilitatea faţă de angajaţi şi clienţi.

Conducerea filialei locale susține că activitatea din magazine nu va fi afectată și că își va onora toate angajamentele. Filiala rusă a Metro a transmis că activitatea continuă în condiţii normale şi că îşi îndeplineşte toate obligaţiile faţă de clienţii magazinelor fizice şi online, fără să comenteze direct decretul prezidenţial.

Măsura aplicată grupului Metro nu este un caz izolat, ci se înscrie într-o serie mai amplă de preluări forțate orchestrate de autoritățile de la Moscova. Decizia urmează unor măsuri similare luate luna aceasta împotriva activelor din Rusia ale grupului alimentar elveţian Nestlé şi ale retailerului francez Auchan. Kremlinul a invocat atunci acţiunile ostile ale unor ţări considerate ”neprietenoase”.