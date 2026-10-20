Republica Moldova. Prorusul Igor Dodon evită în continuare să atribuie direct Rusiei responsabilitatea pentru declanșarea războiului din Ucraina. Întrebat cine este vinovat pentru conflict, liderul socialiștilor a declarat că răspunsul va fi cunoscut ulterior. În schimb, el a pus responsabilitatea pe seama diplomaților și a liderilor politici care nu au reușit să prevină războiul. Totodată, Dodon a susținut că Ucraina va trebui să ia o decizie „foarte nepopulară” pentru a pune capăt conflictului. Declarațiile au fost făcute în emisiunea „Puterea a Patra”, de la postul N4.

Întrebat cine poartă vina pentru declanșarea războiului, liderul Partidului Socialiștilor nu a nominalizat Rusia. În schimb, el a invocat responsabilitatea celor care au participat la negocierile diplomatice și a liderilor politici care, în opinia sa, nu au reușit să împiedice izbucnirea conflictului.

„Știți cum s-au purtat negocierile pentru a nu permite izbucnirea războiului? Și eu știu. Au existat foarte multe încercări de a evita acest război. Până la urmă, vinovați sunt diplomații, conducătorii, liderii politici care au permis începerea acestui război”, a declarat Igor Dodon.

Fostul președinte a adăugat că responsabilitatea pentru declanșarea conflictului va fi stabilită ulterior.

„Vom afla ulterior cine este totuși vinovat de acest război”, a afirmat liderul socialiștilor.

În aceeași emisiune, Dodon a susținut că prelungirea războiului agravează situația Ucrainei. El a sugerat că țara ar fi putut evita pierderea teritoriilor și a făcut referire la o întâlnire anterioară cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Minsk.

Potrivit lui Dodon, Ucraina ar fi putut fi păstrată în forma teritorială pe care o avea înainte de 2022. El nu a explicat însă ce concesii concrete ar trebui să facă autoritățile de la Kiev pentru a încheia războiul.

„V-am povestit despre întâlnirea mea cu Zelenski. Nu vreau acum să intru în detalii despre Minsk și așa mai departe. Pentru că Ucraina putea fi păstrată în forma în care era până în 2022. Și cu cât războiul continuă, cu atât este mai rău. În orice caz, la un moment dat, cineva va trebui să ia o decizie nepopulară pentru Ucraina. Foarte nepopulară”, a spus fostul președinte.

Declarațiile sugerează că Dodon se așteaptă ca Ucraina să accepte concesii pentru încheierea conflictului. El nu a precizat dacă se referă la cedări teritoriale sau la alte condiții care ar putea fi incluse într-un eventual acord de pace.

Dodon a mai afirmat că marile puteri ar dori încheierea războiului. În schimb, el a acuzat unii politicieni din Uniunea Europeană că nu ar fi interesați de o pace rapidă.

Potrivit liderului PSRM, aceștia s-ar folosi de conflictul din Ucraina pentru a evita problemele economice și sociale din propriile țări.

„Cred că marile puteri vor ca acest război să se termine. Cred că, deocamdată, unii politicieni din Uniunea Europeană nu vor acest lucru. Nu pentru că le-ar părea rău de Ucraina, ci pentru că au probleme economice și sociale interne și se folosesc de războiul din Ucraina pentru a nu rezolva alte probleme”, a declarat Igor Dodon.

El a susținut că încheierea conflictului ar obliga guvernele europene să se concentreze asupra problemelor interne. Afirmațiile privind intențiile politicienilor europeni reprezintă poziția fostului președinte și nu au fost însoțite de dovezi în declarațiile prezentate.

Dodon a estimat că, în lunile următoare, vor exista tot mai mulți susținători ai încheierii războiului. El a sugerat că un eventual acord ar putea presupune un compromis între cerințele Kievului și cele ale Moscovei.

„În orice caz, în lunile următoare vor fi tot mai mulți susținători ai păcii în Ucraina. În ce condiții? Ucrainene, rusești, pe jumătate, undeva la mijloc. Cred că va fi undeva la mijloc”, a conchis liderul socialiștilor.

Declarațiile lui Igor Dodon au fost făcute la câteva zile după vizita unei delegații a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova în Federația Rusă.

Pe 12 octombrie, o delegație condusă de liderul PSRM a început o vizită de lucru de două zile la Moscova, la invitația Dumei de Stat. Potrivit lui Dodon, deplasarea a avut drept scop consolidarea relațiilor politice și interparlamentare.

Vizita a avut loc la câteva zile după o ședință cu ușile închise a Parlamentului Republicii Moldova. În cadrul acesteia, deputații au examinat structura și efectivul Armatei Naționale.

Nu este prima deplasare a socialiștilor în Rusia în acest an. În perioada 3–6 iunie 2026, o delegație a PSRM a participat la cea de-a 29-a ediție a Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg.