Dosarul ROBOR și amenzile de aproximativ 710 milioane de euro aplicate băncilor se află în centrul unui conflict juridic care ar putea avea consecințe și pentru clienții cu credite. Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a explicat că sancțiunile vizează modul în care băncile au stabilit cotațiile folosite la calcularea indicelui ROBOR, nu evoluția acestuia în raport cu situația economică.

Declarațiile au fost făcute în podcastul „Picătura de Business”, difuzat pe canalul EVZ România și moderat de Radu Preda.

Potrivit lui Bogdan Chirițoiu, problema identificată de instituție este legată de posibilitatea ca băncile să vadă cotațiile concurenților înainte de finalizarea propriilor valori.

Acest mecanism ar fi permis ajustarea ofertelor într-un interval în care fiecare instituție trebuia să transmită nivelurile la care ar fi fost dispusă să împrumute sau să atragă bani de la alte bănci.

Președintele Consiliului Concurenței a explicat că indicele ROBOR se bazează pe cotații comunicate de bănci, deoarece tranzacțiile efective nu sunt suficient de numeroase pentru toate scadențele utilizate în calcul.

„N-avem în realitate tranzacții atât de multe, nu există lichiditate numai în piață, în general tranzacțiile reale se fac pe durată de o zi”, a afirmat Bogdan Chirițoiu.

Acesta a explicat că, pentru alte perioade, precum trei, șase, nouă sau 12 luni, băncile trebuie să comunice dobânzile la care ar fi dispuse să realizeze tranzacții.

„În esență îi spui la cât ai face tu tranzacția, dacă ai face”, a explicat președintele Consiliului Concurenței.

Problema identificată de instituție ar fi fost posibilitatea ca băncile să consulte cotațiile celorlalte instituții și să își modifice propriile valori înainte de încheierea procedurii.

„Ce spunem noi, modalitatea de cotare n-a fost corectă și asta… a creat posibilitatea vicierii rezultatului”, a declarat Bogdan Chirițoiu.

Acesta a făcut distincția între respectarea regulilor macroeconomice și respectarea normelor de concurență. În opinia sa, faptul că ROBOR a evoluat în concordanță cu dobânzile de politică monetară și cu inflația nu exclude posibilitatea unor nereguli în procedura de stabilire a cotațiilor.

Radu Preda l-a întrebat pe șeful Consiliului Concurenței cine ar fi putut suporta consecințele unor eventuale distorsionări ale indicelui ROBOR.

Bogdan Chirițoiu a explicat că persoanele cu împrumuturi a căror dobândă este legată de acest indice ar fi putut plăti mai mult dacă valorile utilizate la calcul au fost influențate artificial.

„De cei care plăteau mai mult, da, pentru credite, în principiu”, a spus acesta.

Președintele Consiliului Concurenței a explicat și de ce instituția a aplicat amenzi de asemenea dimensiuni. Valoarea sancțiunilor este raportată la cifra de afaceri a companiilor, nu la un prejudiciu calculat individual pentru fiecare client.

„Dar nu e o legătură între, repet, nu e o cuantificare de prejudiciu ceva în genul ăsta, ci spune numai cât de mare ești”, a explicat Bogdan Chirițoiu.

Prin urmare, stabilirea sancțiunilor nu reprezintă automat și calcularea sumelor pe care clienții le-ar putea recupera. Pentru eventualele despăgubiri trebuie stabilit prejudiciul suferit de fiecare persoană sau aplicat un mecanism legal de compensare, dacă acesta va fi adoptat.

Băncile au posibilitatea să conteste sancțiunile în instanță, iar soluționarea definitivă a dosarelor ar putea dura o perioadă îndelungată.

Bogdan Chirițoiu a explicat că instituția se pregătește să își susțină decizia în fața instanțelor, după ce băncile au început demersurile juridice.

„Apoi, bun, vom sta, vom judeca pe fond la Curtea de Apel, apoi la Înalta Curte. Asta va ține câțiva ani”, a declarat președintele Consiliului Concurenței.

Potrivit acestuia, litigiile ar putea ajunge și la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, dacă vor fi necesare clarificări privind aplicarea legislației europene în materie de concurență.

În paralel, clienții care consideră că au fost prejudiciați pot solicita despăgubiri. Chirițoiu a explicat că legislația europeană permite astfel de acțiuni, însă stabilirea prejudiciului poate necesita expertize și analiza fiecărui caz.

„Nu o să fie deloc ușor, da. Eu sunt de acord că nu e ușor, dar asta e, așa se întâmplă în toată Europa”, a afirmat acesta.

În discuția cu Radu Preda, șeful Consiliului Concurenței a vorbit și despre proiectul legislativ care urmărește simplificarea procedurii de compensare a consumatorilor de credite prejudiciați prin practici anticoncurențiale.

Ideea este ca persoanele afectate să poată beneficia de o procedură mai simplă decât un proces civil care poate dura ani. Una dintre variantele discutate presupune calcularea despăgubirii prin raportare la diferența dintre dobânda bazată pe ROBOR și cea asociată indicelui IRCC.

„Ideea este că e mai ușor decât să mă duc să stau ani de zile în instanță, am o variantă mai simplă”, a explicat Bogdan Chirițoiu.

Acesta a subliniat însă că un asemenea mecanism nu poate elimina dreptul consumatorilor de a se adresa instanțelor dacă nu sunt mulțumiți de suma stabilită.

Un alt punct important al discuției a vizat funcționarea actuală a mecanismului de stabilire a indicelui. Potrivit lui Chirițoiu, procedura nu fusese modificată la momentul interviului, iar instituția a cerut băncilor să prezinte planuri de conformare.

„Noi am cerut băncilor să vină cu un plan, nu le-am spus exact ce să facă, dar le-am spus, dom’le, aveți 60 de zile să veniți cu un plan de conformare”, a declarat acesta.

Aplicarea cerinței depinde și de hotărârile instanțelor privind eventualele solicitări de suspendare a executării sancțiunilor.

Chirițoiu a susținut că modificarea procedurii ar fi în interesul clienților și al băncilor, pentru a evita repetarea problemelor identificate de autoritate.

El a respins și temerile potrivit cărora sancțiunile ar putea bloca activitatea sistemului bancar.

„Deci cred că aici a fost și un pic prea multă temere. Un pic de drob de sare, deci credite s-au dat în continuare, ROBOR-ul a funcționat, titlurile de stat s-au vândut”, a afirmat președintele Consiliului Concurenței.