Românii care au contractat credite în lei cu dobânzi calculate în funcție de ROBOR ar putea beneficia de restituirea sumelor plătite în plus, dacă au fost prejudiciați prin utilizarea unui indice de referință denaturat. Un proiect de lege care stabilește mecanismul de compensare financiară a fost adoptat miercuri de Senat și urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților.

Potrivit inițiativei legislative, clienții afectați vor putea alege între primirea banilor într-un cont bancar și reducerea soldului creditului pe care îl au în derulare. Proiectul stabilește termene pentru depunerea solicitărilor, recalcularea obligațiilor și plata sumelor datorate de instituțiile de credit.

Propunerea a fost adoptată cu 68 de voturi pentru, un vot împotrivă și 26 de abțineri. Prevederile ar urma să se aplice atât creditelor aflate în derulare, cât și anumitor contracte care au încetat, cu respectarea termenului de prescripție prevăzut de lege.

Textul adoptat de Senat vizează contractele de credit în lei pentru care dobânda variabilă a fost calculată integral sau parțial în funcție de ROBOR. Sunt incluse și împrumuturile acordate înainte de 2 mai 2019.

Proiectul prevede posibilitatea recuperării prejudiciilor și pentru contractele de credit care au încetat înainte de intrarea în vigoare a legii, dacă nu s-a împlinit termenul general de prescripție extinctivă prevăzut de Codul civil.

Astfel, închiderea unui credit nu exclude automat posibilitatea solicitării unei compensații. Recuperarea banilor va depinde însă de îndeplinirea condițiilor legale și de existența unui prejudiciu care poate fi dovedit.

Potrivit proiectului, atunci când o încălcare a legislației concurenței este constatată printr-o decizie definitivă, iar clienții au suferit prejudicii din cauza folosirii unui indice de referință denaturat, instituțiile de credit responsabile trebuie să înlăture efectele încălcării și să recalculeze obligațiile contractuale.

Textul legislativ stabilește următoarele obligații pentru bănci:

înlăturarea efectelor încălcării legislației concurenței;

recalcularea obligațiilor contractuale prin aplicarea indicelui IRCC tuturor contractelor de credit afectate;

restituirea integrală a prejudiciului dovedit în urma controlului, pentru toți debitorii afectați.

Prin urmare, mecanismul propus nu presupune restituirea automată a unei sume identice tuturor clienților, ci calcularea prejudiciului pentru fiecare persoană afectată.

Proiectul de lege stabilește o procedură prin care consumatorii de credit pot solicita recalcularea obligațiilor financiare.

Primul pas: în termen de 45 de zile de la constatarea prejudiciului printr-un document administrativ emis în urma unei anchete desfășurate de o autoritate competentă, persoanele afectate pot cere băncii revizuirea contractului și recalcularea obligațiilor în funcție de IRCC.

Al doilea pas: banca trebuie să transmită, în cel mult 30 de zile de la primirea cererii, o propunere scrisă de revizuire a contractului. Documentul trebuie să prezinte detaliat modul de recalculare și valoarea totală a prejudiciului generat de practica anticoncurențială.

Instituția de credit are la dispoziție maximum 45 de zile de la primirea solicitării pentru recalcularea obligațiilor datorate de client.

Al treilea pas: dacă debitorul acceptă în scris propunerea băncii, instituția de credit trebuie să plătească sumele datorate în termen de 15 zile. În cazul în care clientul refuză oferta, acesta își poate solicita drepturile în instanță.

Al patrulea pas: clientul poate opta pentru virarea banilor într-un cont bancar indicat de acesta. Dacă împrumutul este încă activ, o altă posibilitate este diminuarea soldului creditului cu suma datorată de bancă.

Inițiativa legislativă vine după ce Consiliul Concurenței a anunțat, în luna iunie, sancționarea a zece bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro.

Investigația, care a durat peste cinci ani, a vizat presupuse practici de coordonare a comportamentului băncilor în procedura de stabilire a indicelui ROBOR, în perioada 2007-2012.

„Sancţiunile au fost aplicate pentru încălcarea flagrantă a regulilor de concurenţă, atât naţionale, cât şi europene, printr-un schimb de informaţii confidenţiale şi strategice, cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing. Acesta reprezintă una dintre cele mai grave încălcări ale regulilor de concurenţă constatate în Uniunea Europeană în ultimii ani”, au explicat reprezentanţii autorităţii de concurenţă.

Cea mai mare sancțiune a fost aplicată Băncii Transilvania, care a primit o amendă de 875,74 milioane de lei. Pentru fapta realizată de OTP Bank România a fost stabilită o sancțiune suplimentară de 85,03 milioane de lei.

Celelalte amenzi au fost distribuite astfel:

Banca Comercială Română – 577,36 milioane de lei;

Raiffeisen Bank România – 442,49 milioane de lei;

UniCredit Bank – 431,03 milioane de lei;

BRD-Groupe Societe Generale – 412,47 milioane de lei;

ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București – 405,91 milioane de lei;

CEC Bank – 332,98 milioane de lei;

Exim Banca Românească – 96,49 milioane de lei;

Libra Internet Bank – 45,86 milioane de lei;

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România – 28,1 milioane de lei.

Băncile sancționate au contestat deciziile autorității de concurență.

ROBOR este un indice de referință utilizat la calcularea dobânzilor pentru anumite credite în lei. În cazul împrumuturilor cu dobândă variabilă legată de acest indicator, rata se stabilește prin adăugarea marjei băncii la valoarea ROBOR, calculată la trei sau șase luni, în funcție de prevederile contractului.

Proiectul adoptat de Senat urmărește să ofere un mecanism de compensare persoanelor care au fost prejudiciate prin utilizarea unui indice de referință denaturat.

Legea nu este însă definitiv adoptată. Inițiativa trebuie să treacă de Camera Deputaților, care este forul decizional, înainte ca prevederile să poată intra în vigoare.