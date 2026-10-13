Euro a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimele 17 luni în raport cu dolarul american, pe fondul incertitudinilor fiscale din Franța și al instabilității politice din a doua economie a zonei euro, potrivit unei analize prezentate de Tavex România. În același timp, leul a depășit pragul de 5,35 lei pentru un euro, iar datele privind economiile populației și achizițiile de aur ale băncilor centrale conturează evoluții diferite pentru principalele active analizate.

Potrivit analizei, deprecierea leului s-a produs în contextul dificultăților fiscale ale României și al incertitudinilor politice, după ce președintele Nicușor Dan a făcut o a patra nominalizare consecutivă pentru funcția de prim-ministru.

Analiza amintește că dobânda de politică monetară a Băncii Naționale a României este de 6,5%, prezentată drept cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, cursul monedei naționale a continuat să fie influențat de evoluțiile pieței valutare.

România se confruntă, de asemenea, cu un deficit bugetar ridicat, estimat în material la 7–9% din PIB. Tavex menționează și reducerea rezervelor valutare ale BNR, pe fondul intervențiilor pentru susținerea leului, al costurilor de rambursare a datoriei publice și al deficitului de cont curent.

Potrivit aceleiași analize, rezervele valutare ale României au scăzut cu 4,8 miliarde de euro în septembrie. Materialul asociază această evoluție cu presiunile asupra finanțelor publice și cu diminuarea capacității de intervenție a băncii centrale.

Tavex face referire și la evaluările agențiilor internaționale de rating, care plasează România la limita inferioară a categoriei recomandate investițiilor, cu o treaptă deasupra categoriei speculative, și cu perspectivă negativă. În opinia autorului analizei, acest context poate încuraja retragerile de capital internațional și poate amplifica presiunile asupra monedei naționale.

Datele Băncii Naționale a României citate în material arată că depozitele în valută ale gospodăriilor populației au crescut cu 5,2% în august 2026 față de aceeași lună a anului precedent. Valoarea acestora a ajuns la echivalentul a 28,9 miliarde de euro.

Un alt indicator menționat de Tavex este structura subscrierilor la cea mai recentă emisiune de titluri de stat listate la Bursa de Valori București. Potrivit materialului, instrumentele denominate în euro au reprezentat până la 70% din volumul subscris, în timp ce interesul pentru titlurile în lei s-a redus aproape la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut.

Totuși, analiza atrage atenția că trecerea de la moneda națională la euro nu elimină integral efectele inflației asupra economiilor. Euro s-a depreciat, la rândul său, în raport cu dolarul american, lira sterlină și francul elvețian.

Victor Dima, manager de trezorerie la Tavex România, a comparat evoluția leului în raport cu euro cu cea a prețurilor de consum din România.

„Situația poate fi comparată cu alegerea celei mai curate cămăși dintr-un coș cu rufe murdare: euro pare o investiție bună doar atunci când este comparat cu moneda unei țări care se confruntă cu probleme fiscale chiar mai grave decât cele din zona euro. Între 2023 și 2026, leul s-a depreciat cu aproximativ 6–7% față de euro, în timp ce prețurile de consum din România au crescut cu aproape 30%, potrivit datelor oficiale. Cu alte cuvinte, o mare parte din pierderea puterii de cumpărare provocată de inflație nu s-a reflectat în deprecierea nominală a leului față de euro”, a declarat Victor Dima.

Analiza Tavex compară trei variante de păstrare a unei sume de 10.000 de lei în intervalul august 2025 – august 2026: păstrarea banilor în moneda națională, conversia în euro și investiția în aur.

Calculele prezentate iau în considerare o inflație de 6,27% în perioada analizată. În cazul în care cei 10.000 de lei ar fi fost păstrați în moneda națională, valoarea reală a sumei după un an ar fi fost de 9.410 lei, echivalentul unui randament real de minus 5,9%.

Dacă banii ar fi fost convertiți în euro, valoarea reală ar fi ajuns la 9.752 de lei, cu un randament real de minus 2,5%. În schimb, în varianta investiției în aur, valoarea reală indicată de analiza Tavex ar fi fost de 12.849 de lei, corespunzătoare unui randament real de 28,5%.

Rezultatele reprezintă comparația realizată de companie pentru perioada menționată și depind de evoluția cursurilor valutare, a prețului aurului și de inflația luată în calcul.

La nivel internațional, analiza evidențiază creșterea achizițiilor de aur ale băncilor centrale. Potrivit datelor Consiliului Mondial al Aurului, achizițiile nete au fost de 1.082 de tone în 2022, 1.037 de tone în 2023, 1.045 de tone în 2024 și 863 de tone în 2025.

În total, băncile centrale au cumpărat net aproape 4.030 de tone de aur în cei patru ani, față de o medie anuală de aproximativ 500 de tone în deceniul anterior. Cantitatea cumulată depășește producția minieră anuală de aur la nivel mondial, potrivit comparației prezentate în material.

Sondajul Consiliului Mondial al Aurului din 2026 indică faptul că 83% dintre băncile centrale participante se așteaptă ca ponderea aurului în rezervele internaționale să crească în următorii cinci ani. Totodată, un procent record de 45% intenționează să își majoreze propriile dețineri de aur în următoarele 12 luni.

În ceea ce privește celelalte active de rezervă, 74% dintre respondenți anticipează o scădere a ponderii dolarului american, în timp ce așteptările privind euro indică, în principal, menținerea poziției actuale.

La sfârșitul anului 2025, aurul reprezenta 27% din totalul rezervelor internaționale, calculat la valoarea de piață, potrivit datelor prezentate în analiză. Prin comparație, obligațiunile guvernamentale americane aveau o pondere de 22%, iar euro, de 15%.

Tavex precizează că evoluția a fost determinată în mare măsură de aprecierea prețului aurului. Datele privind structura rezervelor evidențiază, în același timp, poziția metalului prețios în raport cu monedele fiduciare și instrumentele de datorie emise de state.