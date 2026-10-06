Record după record pentru euro. Noua valoare anunțată de BNR

Euro a atins marți, 6 octombrie 2026, un nou maxim istoric în raport cu leul, după ce Banca Națională a României (BNR) a anunțat un curs de referință de 5,3527 lei pentru un euro. Cotația depășește precedentul record, de 5,3447 lei/euro, stabilit vineri, 2 octombrie.

Noua valoare vine după o zi în care moneda europeană fusese cotată la 5,3306 lei. Astfel, euro s-a apreciat într-o singură ședință cu 0,0221 lei, echivalentul a 2,21 bani, respectiv aproximativ 0,41%. Evoluția este relevantă pentru piața valutară, întrucât noua cotație BNR marchează un nou record pentru euro în raport cu moneda națională.

Cursul de 5,3527 lei/euro stabilit de BNR marți este cu 0,008 lei, adică 0,8 bani, peste maximul istoric înregistrat la sfârșitul săptămânii precedente.

Evoluția din ultimele ședințe arată o volatilitate a monedei europene în raport cu leul. Vineri, 2 octombrie, euro ajunsese la 5,3447 lei, pentru ca luni să coboare la 5,3306 lei. Marți, moneda europeană a revenit pe creștere și a depășit din nou nivelul record.

Pentru populație și companii, cursul euro reprezintă un reper important, în special în cazul obligațiilor, contractelor sau tranzacțiilor denominate în moneda europeană. Cotația BNR este însă un curs de referință și nu trebuie confundată cu prețurile efective practicate de băncile comerciale și casele de schimb valutar.

Dolarul american a înregistrat, la rândul său, o creștere față de leu. BNR a stabilit marți un curs de 4,7616 lei pentru un dolar, comparativ cu 4,7569 lei în ședința precedentă.

Avansul dolarului a fost de 0,0047 lei. Evoluția monedei americane vine în aceeași ședință în care euro a stabilit un nou record față de leu.

Lira sterlină a crescut și ea, de la 6,2894 lei la 6,3036 lei. Diferența este de 1,42 bani.

În schimb, francul elvețian s-a depreciat ușor. Cursul stabilit de BNR pentru moneda elvețiană a fost de 5,7285 lei, față de 5,7358 lei în ședința precedentă.

Și prețul gramului de aur a fost anunțat de BNR în cadrul aceleiași ședințe. Pentru marți, banca centrală a stabilit o valoare de 635,8864 lei pentru un gram de aur, în ușoară scădere față de cotația precedentă, de 635,9834 lei.

Alte monede urmărite de piața valutară au avut următoarele cotații: 1,2250 lei pentru un zlot polonez, 0,4755 lei pentru o coroană suedeză și 0,4963 lei pentru o coroană norvegiană.

Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2665 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1058 lei.

În cazul monedelor asiatice și nord-americane, BNR a stabilit un curs de 0,7102 lei pentru renminbi-ul chinezesc, 3,3365 lei pentru dolarul canadian și 3,3187 lei pentru dolarul australian.

Cursul de referință publicat de BNR constituie un reper oficial pentru piața valutară și este utilizat în numeroase operațiuni și raportări financiare. El nu reprezintă însă prețul la care o persoană fizică poate cumpăra sau vinde efectiv euro la o bancă sau la o casă de schimb.

Prețurile practicate de instituțiile financiare pot fi diferite, deoarece includ propriile marje și condiții comerciale. Pentru cei care au credite, contracte sau alte obligații în euro, fiecare variație a cursului poate influența valoarea în lei a sumelor datorate.