Florin Cîțu consideră că BNR nu intervine suficient pentru reducerea inflației, deși are responsabilitatea de a asigura stabilitatea prețurilor. Fostul premier a criticat revizuirile repetate ale prognozelor și a susținut că instituția așteaptă îmbunătățirea condițiilor economice în loc să acționeze. Potrivit acestuia, majorarea estimării pentru 2026, de la 6,1% la 7,4%, reprezintă încă un exemplu al modului în care banca centrală gestionează evoluția inflației.

„Cred că este a 12-a oară când BNR nu ia nici o măsură, dar doar crește prognoza de inflație, ridică din umeri și ne spune asta e, o să crească inflația, dar să sperăm că la anul, dacă scade prețul petrolului sau nu știu ce se mai întâmplă, o să scadă și inflația și după aceea revenim. În România există o singură instituție care are mandat stabilitatea prețurilor, aceasta este Banca Națională a României. Acolo este responsabilitatea reducerii prețurilor sau unor prețuri stabile. Doar să vii să ne anunți din trei în trei luni că inflația o să fie mai mare decât am estimat…”, a declarat Florin Cîțu la RFI.

Fostul prim-ministru a afirmat că BNR ar trebui să acorde mai multă atenție cantității de bani aflați în circulație și evoluției dobânzilor din sistemul bancar.

În opinia sa, lichiditatea ridicată din piață contribuie la menținerea inflației, iar banca centrală dispune de instrumentele necesare pentru a influența această situație.

Cîțu a atras atenția și asupra faptului că dobânzile practicate în piață sunt mai mici decât dobânda de politică monetară, situație pe care o consideră relevantă pentru evoluția prețurilor.

„Inflația este întotdeauna un fenomen monetar. Banca centrală este cea care controlează masa monetară. Ar trebui să fie mult mai atentă, să se uite, de exemplu, dobânzile din piață astăzi sunt mai mici decât dobânda de politică monetară. Sau atât timp cât piața este inundată de bani de BNR și menține inflația, nu vom avea o inflație în scădere. Când banca centrală se va trezi și va dori să își ducă la îndeplinire mandatul, veți vedea că inflația va scădea”, a afirmat Cîțu.

Florin Cîțu a declarat că măsurile necesare pentru stabilizarea prețurilor pot avea consecințe asupra imaginii BNR, însă consideră că acest lucru nu ar trebui să împiedice instituția să își îndeplinească atribuțiile.

El a comparat responsabilitatea băncii centrale în domeniul monetar cu obligațiile autorităților în ceea ce privește politica fiscală, afirmând că ambele presupun adoptarea unor decizii care pot avea costuri.

Fostul premier a criticat din nou modificarea periodică a prognozelor de inflație și a susținut că BNR ar trebui să acționeze pentru apropierea inflației de ținta stabilită, în loc să aștepte o eventuală scădere a acesteia în anul următor.

„Bineînțeles că vine cu costuri pentru banca centrală, pentru imagine, așa cum și responsabilitatea fiscală vine cu costuri pentru politica fiscală, dar asta nu este problema noastră. Există oameni acolo care au un mandat, sunt plătiți pentru asta și ar trebui să-l ducă la îndeplinire, nu să ne anunțe din trei în trei luni că inflația o să fie mai mare decât ținta și asta e, să sperăm că la anul o să scadă inflația și apoi scădem și noi dobânda”, a mai declarat fostul premier.