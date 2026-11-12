Banca Națională a României (BNR) păstrează dobânda de politică monetară la 6,5% pe an, potrivit deciziei luate joi, 12 noiembrie, de Consiliul de Administrație. Hotărârea menține neschimbate principalele dobânzi utilizate de banca centrală, dar și nivelurile rezervelor minime obligatorii pentru instituțiile de credit. Decizia are implicații pentru evoluția costurilor de finanțare, inclusiv pentru românii care au împrumuturi cu dobândă variabilă.

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a hotărât să păstreze rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. Astfel, principalul instrument prin care banca centrală influențează costurile de finanțare din economie rămâne la aceeași valoare.

Hotărârea vizează și celelalte două dobânzi aferente facilităților permanente oferite instituțiilor de credit. Rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) rămâne la 7,5% pe an, în timp ce dobânda pentru facilitatea de depozit se menține la 5,5% pe an.

Totodată, BNR păstrează nivelurile actuale ale rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale băncilor.

În comunicatul publicat după ședința de joi, banca centrală a evidențiat rolul reformelor structurale și al investițiilor susținute din fonduri europene pentru menținerea stabilității economice.

BNR consideră că politicile economice trebuie coordonate astfel încât să susțină dezvoltarea pe termen lung și să consolideze capacitatea României de a face față unor eventuale dificultăți economice.

„În contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potențialul de creștere pe termen lung sunt esențiale pentru stabilitatea macroeconomică și întărirea capacității economiei românești de a face față unor evoluții adverse”, a transmis Consiliul de Administrație al BNR.

Menținerea dobânzii-cheie la 6,5% nu înseamnă că ratele lunare ale tuturor românilor cu împrumuturi vor rămâne automat neschimbate. Costul creditelor cu dobândă variabilă este influențat de mai mulți factori, printre care indicii de referință IRCC și ROBOR, marja aplicată de bancă și condițiile prevăzute în contract.

Prin urmare, evoluția ratelor depinde și de modificările acestor indici, nu doar de hotărârile BNR privind dobânda de politică monetară.

Nici dobânzile oferite de bănci pentru depozitele populației nu se modifică automat după o decizie a băncii centrale. Fiecare instituție de credit stabilește individual condițiile și randamentele produselor de economisire.