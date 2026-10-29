Persoanele care obțin venituri în lei ar trebui să evite împrumuturile în valută, chiar dacă, în anumite perioade, acestea pot părea mai ieftine. Pe termen mediu, modificările dobânzilor și ale cursului de schimb pot aduce costuri suplimentare, iar creditele neperformante în valută au înregistrat o creștere cu aproape 40% mai mare decât cele acordate în lei, a declarat Florian Neagu, directorul Direcției Stabilitate Financiară din cadrul Băncii Naționale a României (BNR).

Florian Neagu a explicat că un credit în valută poate avea costuri mai mici în anumite momente, însă avantajul inițial se poate pierde atunci când condițiile economice se schimbă.

„Chiar dacă pot fi momente în care ar fi mai ieftin să te împrumuţi în valută decât în lei, noi, la Banca Naţională, de mult timp dăm mesajul să vă împrumutaţi în moneda în care obţineţi venitul, pentru că pe termen scurt ar fi favorabil, dar pe termen mediu, evoluţiile ciclice, cel mai probabil, o să vină costuri suplimentare, ceea ce se şi întâmplă”, a declarat reprezentantul BNR.

Acesta a amintit că Banca Centrală Europeană a început să majoreze dobânzile și că moneda națională a înregistrat o ușoară depreciere. Potrivit lui Neagu, aceste evoluții ilustrează riscurile pe care le presupune contractarea unui împrumut într-o monedă diferită de cea în care sunt încasate veniturile.

În ceea ce privește creditele neperformante, oficialul a arătat că volumul acestora a crescut cu aproape 40% în cazul celor care au împrumuturi în valută, în timp ce majorarea pentru creditele în lei a fost de aproximativ 3-4%.

A doua lecție evidențiată de Florian Neagu vizează programele prin care statul garantează împrumuturile companiilor. Potrivit acestuia, experiența programelor anterioare arată că mecanismele de garantare pot fi îmbunătățite.

Rata creditelor neperformante în rândul firmelor care au beneficiat de garanții de stat a depășit 15%, a precizat reprezentantul BNR. Prin comparație, în cazul întreprinderilor mici și mijlocii care au contractat credite fără garanții de stat, rata neperformanței este la jumătate.

„Să învăţăm din experienţa programelor anterioare de garantare a creditelor de către stat şi pot fi multe lucruri de îmbunătăţit acolo”, a declarat Florian Neagu.

Datele au fost prezentate în contextul discuțiilor despre relansarea economiei și despre măsurile prin care autoritățile ar putea sprijini mediul de afaceri.

La nivelul Comitetului Național de Supraveghere Macroprudențială au fost evidențiate cinci domenii strategice care ar putea fi luate în considerare de Guvern la conceperea unor viitoare programe de garantare a creditelor.

Potrivit lui Florian Neagu, acestea sunt:

-securitatea energetică;

-securitatea alimentară;

-apărarea;

-firmele din categoriile High-Tech și Knowledge-Intensive Services, încadrate în statisticile europene în zona activităților cu valoare adăugată mare;

-companiile care utilizează într-o măsură mai mare inteligența artificială în activitatea lor.

Propunerile vizează domenii considerate strategice, în care eventualele programe de garantare ar putea susține finanțarea companiilor.