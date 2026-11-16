Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026, de la 6,1% la 7,4%, pe fondul scumpirii energiei și combustibililor, dar și al intensificării tensiunilor geopolitice. Pentru sfârșitul anului 2027, banca centrală estimează o inflație de 3,7%, față de 3,4% cât anticipa în raportul precedent.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat luni, la prezentarea Raportului trimestrial asupra inflației, că prețurile din perioada sărbătorilor nu vor înregistra creșteri exagerate. El a precizat că evoluția inflației nu trebuie confundată cu o explozie generalizată a prețurilor.

„Rata anuală a inflației IPC, indicele prețurilor de consum, are până la sfârșit o ușoară creștere. Atenție, e vorba de indicele IPC, nu e vorba de explozii de prețuri, cum există tendința să se spună. Prețurile, probabil, de sărbători vor fi relativ stabile sau vor înregistra creșteri normale, ca și în anii precedenți, nu sunt exagerări.

Nu ne mai așteptăm la o scădere datorită, în principal, ca să nu zic exclusiv, evoluției prețurilor la produsele petroliere și la energie. După care urmează o scădere aproape continuă, până în trimestrul I din 2028, când are loc intrarea în intervalul de variație în funcție de ținta de inflație”, a declarat Mugur Isărescu.

Potrivit raportului BNR din noiembrie 2026, rata anuală a inflației IPC a urcat de la 6,17% în august la 6,61% în septembrie. În scenariul de bază, aceasta va ajunge la 7,4% în decembrie 2026 și va coborî la 3,7% la sfârșitul anului următor. Valorile sunt cu 1,3 puncte procentuale, respectiv 0,3 puncte procentuale peste estimările din raportul anterior.

La orizontul proiecției, septembrie 2028, inflația este estimată la 2,5%. Revenirea în intervalul țintei BNR este astfel amânată cu un trimestru, până în primul trimestru din 2028.

Banca centrală explică revizuirea prin scumpirea energiei și persistența presiunilor asupra inflației de bază, parțial compensate de evoluția favorabilă a prețurilor volatile ale alimentelor.

Aproximativ 80% din creșterea prognozei pentru finalul anului 2026 este pusă pe seama prețurilor combustibililor, energiei electrice și gazelor naturale.

În cazul carburanților, scumpirea petrolului este amplificată de perturbările de pe piața produselor rafinate, în special motorină, și de aprecierea dolarului. La electricitate, presiunile sunt asociate prețurilor angro mai mari și constrângerilor producției interne, accentuate de deficitul hidrologic.

BNR arată că scumpirile ajung treptat la consumatori, pe măsură ce furnizorii își reînnoiesc contractele. În cazul gazelor, mecanismele de protecție în vigoare și achizițiile anticipate atenuează, pe termen scurt, efectul creșterii cotațiilor internaționale.