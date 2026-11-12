Economie

Rata inflației a ajuns la 6,94% în octombrie. Chiriile și carburanții, printre cele mai mari scumpiri

Rata inflației a ajuns la 6,94% în octombrie. Chiriile și carburanții, printre cele mai mari scumpiriInflație. Sursă foto: magnific.com
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Din cuprinsul articolului

Rata anuală a inflației a ajuns la 6,94% în octombrie 2026, în creștere față de nivelul de 6,6% înregistrat în septembrie, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Rata inflației crește pentru a doua lună consecutiv

Este a doua lună consecutivă în care rata inflației crește. Cele mai importante majorări de prețuri au fost consemnate în sectorul serviciilor, unde tarifele au urcat, în medie, cu 11,23% față de octombrie 2025.

În același interval, mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,66%, iar produsele alimentare au înregistrat o creștere medie de 3,07%.

La alimente, cafeaua a avut cea mai mare majorare de preț, de 12,48% într-un an. Ouăle s-au scumpit cu 10,50%, laptele de vacă cu 8,11%, iar uleiul comestibil cu 7,94%.

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Carnea de bovine a costat cu 7,17% mai mult, în timp ce prețurile cărnii de porc și de pasăre au crescut cu 2,28%, respectiv 2,94%. Peștele proaspăt s-a scumpit cu 5,29%, iar pâinea cu 4,5%.

Fructele s-au ieftinit

Nu toate produsele alimentare au urmat însă aceeași tendință. Fructele proaspete s-au ieftinit cu 15,38% față de octombrie 2025, cartofii cu 2,53%, mălaiul cu 2,86%, iar făina cu 2,5%. Prețul untului a scăzut cu 0,77%.

La mărfurile nealimentare, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la carburanți. Motorina s-a scumpit cu 43,45%, iar benzina cu 32,91%.

benzinarie

Benzinarie / sursa foto: dreamstime.com

Energia electrică a avut un tarif mai mare cu 4,09%, după încetarea efectului de bază asociat eliminării schemei de plafonare, în timp ce energia termică s-a scumpit cu 9,61%. Detergenții au înregistrat o creștere de 5,92%, iar medicamentele de 2,14%.

Rata inflației, împinsă în sus de chirii

În categoria serviciilor, chiriile au consemnat cea mai puternică majorare, de 38,46%. Biletele de avion s-au scumpit cu 14,44%, serviciile de apă, canal și salubritate cu 13,69%, iar abonamentele de televiziune cu 13,10%.

Asistența medicală a devenit mai scumpă cu 8,41%, transportul rutier cu 8,47%, iar serviciile poștale cu 9,26%, arată INS.

Alte scumpiri au fost raportate la ceasuri, aparate video și articole sportive, cu 7,94%, precum și la autoturisme și piese de schimb, cu 5,08%. În rândul serviciilor, reparațiile auto s-au scumpit cu 8,22%, iar serviciile oferite de restaurante și cafenele cu 6,15% într-un an.

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