A doua lună cu inflație aproape de 10%

A doua lună cu inflație aproape de 10%
România a înregistrat, pentru a doua lună consecutiv, o rată anuală a inflaţiei apropiată de 10%. În octombrie 2025 comparativ cu octombrie 2024 rata inflației a fost 9,8%, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Inflația anuală, împinsă în sus de prețurile la electricitate

Cea mai mare scumpire s-a înregistrat la energia electrică, al cărei preț a crescut cu 72,30%, în octombrie 2025 faţă de octombrie 2024.

Indicele preţurilor de consum în luna octombrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 100,50%. Rata inflaţiei de la începutul anului (octombrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9%. Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024 a fost 9,8%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 – octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 – octombrie 2024) a fost 6,6%”, arată INS.

Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna octombrie 2025, în comparație cu luna septembrie 2025, a fost 100,55%.

Iar IAPC (rata anuală a inflaţiei calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum) în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024 a fost 8,4%.

Stâlpi de curent electric

Inflația continuă să crească de la lună la lună

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 – octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 – octombrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,2%.

Pe categorii, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,57%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi cu 0,48% faţă de septembrie 2025.

Cele mai mari creșteri de prețuri s-au consemnat la fructele proaspete, cu 22,74%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, dar s-au ieftinit uşor faţă de septembrie 2025.

Prețurile la cacao şi cafea au crescut cu 20,77%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi cu 1,94% faţă de septembrie 2025.

Inflația a lovit puternic și mărfurile nealimentare și serviciile

În ceea ce privește mărfurile nealimentare, acestea s-au scumpit cu 10,96% în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024 şi cu 0,41% faţă de septembrie 2025.

Și aici, cel mai mult s-a scumpit energia electrică, cu 72,30%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, dar s-a ieftinit cu 0,27%, faţă de septembrie 2025.

Întreaga categorie „energie electrică, gaze şi încălzire centrală” a consemnat o scumpire cu 41,18%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi cu 1,36% faţă de septembrie 2025.

Iar prețul serviciilor a crescut cu 10,52%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi cu 0,74%, faţă de septembrie 2025.

Cel mai tare s-au scumpit transportul pe CFR, cu 18,59%, în octombrie 2025, faţă de octombrie 2024, şi serviciile de igienă şi cosmetică, cu 18,54%.

