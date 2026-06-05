Politica

Nicuşor Dan participă la Summitul UE – Balcanii de Vest: Extinderea, o investiţie strategică în securitatea continentului

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Nicuşor Dan participă la Summitul UE – Balcanii de Vest: Extinderea, o investiţie strategică în securitatea continentuluiNicușor Dan. Sursa foto: Captură video Youtube
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Din cuprinsul articolului

Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă vineri la Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest, care se desfăşoară la Tivat, în Muntenegru. Reuniunea are ca temă centrală „Prosperitatea şi stabilitatea comună ale Uniunii Europene şi ale Balcanilor de Vest”.

Ce se discută la summitul la care merge Nicușor Dan

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, summitul reprezintă un moment important, fiind primul de acest tip organizat pe teritoriul Muntenegrului. Evenimentul este co-prezidat de preşedintele Consiliului European, António Costa, şi găzduit de preşedintele Muntenegrului, Jakov Milatović.

La lucrări participă lideri ai statelor membre UE şi ai partenerilor din regiune, alături de preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas.

„Participarea României la acest summit reconfirmă susţinerea fermă a ţării noastre pentru aderarea la Uniunea Europeană a întregii regiuni a Balcanilor de Vest, precum şi a Republicii Moldova şi a Ucrainei, şi încurajarea tuturor partenerilor pentru a valorifica sprijinul acordat de UE şi actualul context geopolitic”, se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

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Președintele susține extinderea UE în Balcanii de Vest

În cadrul intervenţiei sale, preşedintele Nicuşor Dan va reitera că extinderea Uniunii Europene reprezintă o investiţie strategică în securitatea şi prosperitatea întregului continent european.

„Este esenţial, însă, ca procesul de aderare să fie bazat pe merite proprii, pe îndeplinirea riguroasă a standardelor necesare şi pe asumarea opţiunii strategice pro-europene a statelor candidate, inclusiv alinierea deplină la Politica Externă şi de Securitate Comună şi implementarea măsurilor restrictive la adresa Federaţiei Ruse”, subliniază Administraţia Prezidenţială.

Tensiuni în Balcani

Nicușor Dan va cere îmbunătățirea conectivității energetice și de transport

Şeful statului va sublinia, de asemenea, importanţa continuării reformelor structurale de către statele candidate, cu accent pe domeniul statului de drept. Totodată, Nicuşor Dan va pleda pentru o conectivitate energetică şi de transport sporită între UE şi Balcanii de Vest.

"Totodată, pentru a creşte rezilienţa în actualul context geopolitic, Preşedintele României va pleda pentru o conectivitate energetică şi de transport sporită între UE şi Balcanii de Vest prin identificarea unor noi domenii de integrare graduală", mai transmite Cotroceniul.

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