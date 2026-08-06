Un cadavru a fost găsit carbonizat după un incendiu izbucnit în noaptea de miercuri spre joi într-o clădire părăsită din municipiul Pitești. Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje pentru stingerea flăcărilor, iar în timpul misiunii au descoperit victima în interiorul imobilului. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș (ISU), incendiul s-a produs pe strada Maternității.

Patru echipaje de pompieri au fost mobilizate pentru localizarea și lichidarea incendiului. La sosirea acestora, flăcările cuprinseseră acoperișul clădirii, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, dar și materiale textile depozitate într-una dintre încăperi.

„Pe parcursul nopții, patru echipaje de pompieri au acționat în municipiul Pitești, strada Maternității, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o construcție părăsită. La sosirea echipajelor operative, flăcările se manifestau la acoperișul acesteia, pe o suprafață de aproximativ 50 metri pătrați, dar și la o cantitate de circa 60 kg de materiale textile, depozitate într-o încăpere”, arată ISU Argeș.

În timpul operațiunilor de stingere, pompierii au găsit în interiorul clădirii trupul carbonizat al unei persoane.

Primele informații ale anchetatorilor indică faptul că incendiul din Pitești ar fi fost provocat de folosirea focului deschis în spații închise.

Polițiștii și pompierii continuă cercetările pentru a stabili identitatea persoanei și circumstanțele exacte în care s-a produs incendiul.

În urmă cu o zi, anchetatorii din Botoșani au descoperit un cadavru îngropat în gospodăria unui bărbat din comuna Vârfu Câmpului, dispărut de mai multe luni. Deși identitatea persoanei găsite nu a fost confirmată oficial, una dintre ipotezele luate în calcul de anchetatori este că trupul aparține chiar proprietarului locuinței, căutat încă din luna aprilie.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani au deschis un dosar penal pentru omor și continuă cercetările pentru a stabili identitatea victimei și împrejurările în care aceasta și-a pierdut viața.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, bărbatul, în vârstă de 48 de ani, a fost dat în urmărire după ce familia a anunțat, pe 21 iunie, că nu mai reușise să ia legătura cu el încă din luna aprilie. În lunile care au urmat, polițiștii au desfășurat căutări și verificări pentru a-l găsi, însă fără rezultat.