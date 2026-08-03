Un incendiu de proporții a izbucnit în cursul acestei zile în Sectorul 1 al Capitalei, unde o clădire masivă a fost cuprinsă de flăcări violente. Imobilul afectat este cunoscut publicului larg drept Palatul Vrăjitoarelor și este asociat cu numele lui Nat Mincă, dar și al Roxanei Lider, cunoscută sub numele de Vanessa, conform cancan.ro.

Echipajele de intervenție au fost alertate de urgență, iar la fața locului au fost trimise numeroase autospeciale de stingere pentru a opri dezastrul.

Suprafața afectată de foc este una considerabilă, iar pericolul ca flăcările să se extindă la clădirile învecinate a mobilizat un număr mare de salvatori. Pompierii acționează la această oră din mai multe unghiuri pentru a limita pagubele și pentru a lichida focarele active.

Misiunea este una extrem de dificilă din cauza dimensiunilor construcției și a posibilității ca structura să fie slăbită de temperaturile extreme. Reprezentanții autorităților încearcă să afle dacă în interior se aflau persoane în momentul izbucnirii incendiului și fac evaluări preliminare ale pagubelor materiale.

Clădirea cunoscută ca Palatul Vrăjitoarelor este strâns legată de Roxana Lider, numită Vanessa în spațiul public, o figură arhicunoscută în domeniu, dar și de numele lui Nat Mincă. Acesta din urmă a intrat în atenția publică la nivel național în anul 2020, în urma evenimentelor tragice care au dus la uciderea lui Emi Pian, fostul lider al clanului Duduianu.

Deși Nat Mincă nu a fost pus sub acuzare în dosarul penal deschis pentru omor, numele său a fost frecvent vehiculat în presă în legătură cu presupuse tensiuni financiare și datorii provenite din jocurile de noroc neautorizate.

În trecut, despre Nat Mincă s-a speculat că ar fi avut legături cu rețele infracționale internaționale. Informațiile apărute de-a lungul timpului sugerau implicarea sa în coordonarea unor activități ilegale peste hotare, mai ales pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, unde a locuit o perioadă mai lungă. Printre pistele menționate de anchetatori la acea vreme se numărau și posibile fraude cu carduri bancare.

În prezent, operațiunea de stingere a incendiului din Sectorul 1 este în plină desfășurare. Ancheta oficială va stabili cu exactitate cauza de la care a pornit focul de la Palatul Vrăjitoarelor.