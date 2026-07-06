Un amplu proces de verificare a fondului locativ a demarat în Capitală. Peste 6.000 de imobile situate în centrul și în zona mediană a Bucureștiului au fost incluse în Programul Municipal de Evaluare Vizuală Rapidă, conform informațiilor transmise de Primăria Municipiului București.

Procedura este una simplificată și nu va genera cheltuieli pentru cetățeni. Reprezentanții municipalității au explicat, prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook a instituției, că specialiștii nu vor pătrunde în interiorul locuințelor private, iar întreaga acțiune este complet gratuită pentru proprietari.

Calendarul verificărilor este deja stabilit și se va întinde pe parcursul următoarelor luni. Reprezentanții primăriei au oferit detalii despre modul în care echipele de specialiști vor colecta datele din teren.

„De luna aceasta şi până în noiembrie, echipe autorizate de la Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) verifică starea structurală. Nu intră în interiorul apartamentelor, ci doar în spaţiile comune şi exterioare ale blocurilor. Este primul pas concret către o hartă reală a riscului seismic din Bucureşti”, precizează sursa citată.

Campania de monitorizare vizează șase perimetre majore din Capitală, acoperind artere importante și zone istorice sau intens circulate. Clădirile de locuit care vor fi supuse acestei proceduri se află în următoarele amplasamente:

Calea Moşilor, pe tronsonul cuprins între Carol I / C.A. Rosetti şi Negustori, cu ramificaţii pe străzile Hristo Botev, Sfânta Vineri şi în zona Lipscani - I.C. Brătianu;

Strada Griviţa şi cartierul adiacent, zonă care include străzile Buzeşti, Berzei, Sfinţii Voievozi şi Mircea Vulcănescu;

Strada Călăraşi, pe sectorul de la Mircea Vodă către Traian şi Ţepeş Vodă;

Coridorul central Magheru - Bălcescu - I.C. Brătianu, pe axa Romană - Universitate - Unirii;

Zona Pache Protopopescu - Moşilor, cu o extindere spre şoseaua Iancului şi şoseaua Mihai Bravu;

Cartierul din jurul Parcului Ioanid, areal ce cuprinde străzi din zona bulevardului Dacia, Mihai Eminescu şi Dumbrava Roşie.

Pregătirile pentru acest proiect au început din timp, astfel încât asociațiile de proprietari și locuitorii să fie informați din timp cu privire la prezența experților în zonă. Reprezentanții municipalității menționează că la finele lunii iunie au fost lipite afişe la avizierele blocurilor din arealul selectat, iar săptămâna trecută a început procesul de evaluare vizuală propriu-zisă.

Această etapă nu reprezintă o expertiză tehnică finală, ci o metodă de Prioritizare a imobilelor care necesită intervenții urgente în viitor.

„Evaluarea aceasta nu stabileşte încadrarea imobilului în clase de risc seismic. Este doar o radiografie preliminară, un prim filtru din care vor rezulta, ulterior, imobilele cu prioritate la expertiză tehnică detaliată şi, ulterior, la consolidare seismică”, au mai transmis oficialii.