Multe specii percep stimuli pe care oamenii nu îi pot detecta. Câinii, pisicile, caii sau păsările au un auz mai sensibil și pot percepe vibrații sau sunete de frecvență foarte joasă, potrivit unui studiu USGS.

Una dintre ipotezele analizate este că animalele reacționează la undele seismice primare (undele P), care apar înaintea undelor secundare (S). Undele P sunt mai slabe și mai rapide, fiind adesea imperceptibile pentru oameni, dar unele animale ar putea detecta aceste vibrații și ar deveni agitate înainte ca seismul să fie resimțit.

O altă explicație analizată de cercetători este că rocile aflate sub presiune înaintea unui cutremur pot elibera gaze, precum radonul, sau pot modifica proprietățile electrice ale solului și ale atmosferei.

Aceste schimbări ar putea influența animalele sensibile la variațiile câmpurilor electromagnetice sau la modificările chimice din apă și aer. De exemplu, peștii, amfibienii și unele insecte pot reacționa rapid la schimbări subtile ale mediului.

Există numeroase relatări istorice despre comportamente neobișnuite ale animalelor înaintea unor cutremure majore. Înaintea cutremurului din orașul chinez Haicheng, din 1975, autoritățile au luat în calcul inclusiv observațiile privind comportamentul animalelor atunci când au decis evacuarea populației.

Au fost raportate cazuri de șerpi care au ieșit din vizuini în timpul iernii, câini care refuzau să intre în locuințe și animale domestice care deveniseră neobișnuit de agitate. Totuși, specialiștii subliniază că astfel de exemple sunt dificil de verificat retrospectiv și nu demonstrează o relație cauzală.

În ultimii ani, cercetătorii au monitorizat animale echipate cu dispozitive GPS și senzori pentru a observa dacă există tipare repetabile înaintea seismelor. Unele studii au identificat modificări ale activității anumitor animale cu câteva ore înaintea unor cutremure, însă rezultatele nu au fost consecvente în toate cazurile.

Experții atrag atenția că animalele își pot schimba comportamentul din numeroase motive, inclusiv din cauza vremii, prădătorilor, zgomotelor sau altor factori de mediu. Din acest motiv, comportamentul lor nu poate fi folosit ca metodă sigură de avertizare seismică.

Răspunsul scurt este că nu există, în prezent, dovezi științifice care să confirme că animalele pot prezice cu certitudine producerea unui cutremur.

Cercetările continuă, deoarece înțelegerea modului în care diferite specii percep schimbările din mediu ar putea contribui, în viitor, la dezvoltarea unor metode suplimentare de monitorizare a activității seismice.

Până atunci, sistemele moderne de detectare și avertizare timpurie bazate pe instrumente seismologice rămân cele mai fiabile pentru identificarea și monitorizarea cutremurelor.