Câinele sau pisica pot locui legal într-un apartament, însă proprietarul trebuie să respecte o serie de reguli. Asociația de proprietari poate impune norme de bună vecinătate, dar nu poate transforma regulamentul blocului într-o interdicție generală privind deținerea animalelor de companie, potrivit Legii nr. 196/2018.

Pentru românii care locuiesc la bloc, prezența unui câine sau a unei pisici în apartament poate deveni uneori motiv de conflict cu vecinii.

Zgomotul, murdăria, mirosurile neplăcute sau folosirea spațiilor comune pot genera reclamații, însă simplul fapt că o persoană deține un animal de companie în propria locuință nu înseamnă că încalcă automat legea.

Proprietarii trebuie să respecte drepturile celorlalți locatari și să nu provoace prejudicii sau disconfort prin folosirea apartamentului ori a proprietății comune.

Stăpânul este responsabil pentru comportamentul animalului și trebuie să se asigure că acesta nu creează probleme pentru ceilalți locatari.

În cazul în care animalul provoacă pagube, proprietarul poate fi obligat să suporte costurile pentru repararea acestora. De asemenea, trebuie menținută curățenia în spațiile comune, iar regulile privind folosirea acestora trebuie respectate.

În cazul câinilor se aplică și legislația specială privind identificarea, înregistrarea și, după caz, plimbarea animalelor în spațiile publice, precum și regulile suplimentare pentru câinii din categoriile considerate periculoase sau agresive.

O asociație de proprietari nu poate stabili pur și simplu că locatarii nu au voie să țină animale de companie în propriile apartamente, doar printr-o regulă internă.

Regulamentul condominiului poate stabili reguli de bună vecinătate și poate reglementa folosirea părților comune, însă aceste reguli trebuie să respecte legislația în vigoare și drepturile proprietarilor.

Prin urmare, o regulă care urmărește prevenirea murdăriei, a zgomotului sau a altor neplăceri este diferită de o interdicție absolută de a avea un animal în locuință.

Dacă un animal produce în mod repetat zgomot excesiv, murdărie, mirosuri sau alte probleme, vecinii pot sesiza proprietarul și, în funcție de situație, autoritățile competente.

Important este că problema juridică nu este existența animalului în apartament, ci modul în care este ținut și efectele pe care le produce asupra celorlalți locatari.

Astfel, proprietarul unui animal de companie are dreptul să îl țină în locuința sa, dar acest drept vine la pachet cu obligația de a respecta regulile de conviețuire și de a nu-i prejudicia pe ceilalți locatari.