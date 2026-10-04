O nouă inițiativă legislativă aflată pe masa Senatului își propune să schimbe regulile jocului pe piața creditelor din România. Proiectul de lege depus de doi parlamentari introduce obligații mai stricte pentru creditori, având drept obiective principale stoparea fraudelor bazate pe furtul de date de identitate și asigurarea unei transparențe desăvârșite în relația cu clienții.

Una dintre cele mai importante măsuri stipulate în proiect vizează siguranța împrumuturilor contractate online sau prin telefon. Băncile și instituțiile financiare nebancare vor fi obligate să verifice riguros identitatea solicitantului înainte de a aproba un contract de credit la distanță. Prevederea vine în sprijinul persoanelor care se trezesc peste noapte că figurați cu împrumuturi pe care nu le-au cerut niciodată, din cauza utilizării abuzive a datelor lor personale.

Regulamentul propus aduce modificări substanțiale și în privința modul în care creditorii comunică cu clienții. Pentru a evita situațiile în care consumatorii sunt penalizați pentru înștiințări pe care nu le-au recepționat, notificările vor trebui trimise doar prin mijloace ce garantează confirmarea de primire. Acestea vor fi înmânate personal sau expediate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ori prin alte metode ce pot oferi o dovadă certă a livrării.

A doua schimbare majoră vizează finalizarea raportului contractual. La încheierea creditului, instituția financiară va fi datoare să emită, în cel mult cinci zile lucrătoare, o situație clară și standardizată. Din acest document, consumatorul va afla valoarea inițială a împrumutului, totalul sumelor achitate și repartizarea lor exactă între rata principală, dobânzi și comisioane. De asemenea, vor fi menționate data și valoarea fiecărei plăți, soldul rămas zero și detaliile despre raportările către birourile de credit sau sistemele de evidență a riscului.

„Un consumator nu trebuie să afle după luni de zile care este situația finală a unui credit și nu trebuie să poarte singur povara de a demonstra că nu a contractat un credit în numele său. Dacă datele unei persoane sunt folosite pentru a obține un credit, creditorul trebuie să poată demonstra că a verificat identitatea celui care a contractat”, declară senatorul USR Remus Negoi.

Inițiativa legislativă reglementează clar și momentele în care creanțele sunt vândute altor creditori sau societăților de recuperare. Textul stabilește cu precizie momentul din care noul creditor poate demara procedurile de recuperare, garantând că cetățeanul este informat corect și la timp despre schimbarea titularului creanței.

„Prea mult timp legea i-a apărat mai bine pe cei care dau credite decât pe cei care le iau. Oameni care nu au semnat nimic s-au trezit cu datorii la recuperatori, cu penalități pentru notificări pe care nu le-au primit niciodată și fără vreo hârtie care să le spună că au terminat de plătit”, afirmă senatoarea Cynthia Păun.

Așa cum susțin inițiatorii, noul cadru legal este conceput pentru a elimina incertitudinile, a reduce semnificativ riscurile de fraudă și a preveni litigiile cauzate de lipsa de comunicare. Propunerea legislativă își continuă parcursul parlamentar la Senat, unde se află în dezbatere.