Cât te mai poți împrumuta acum. Creșterea IRCC face creditele mult mai greu de obținut

De la 1 octombrie 2025, Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) a urcat la 6,06%, cel mai ridicat nivel de la introducerea sa în 2019. Această creștere afectează direct capacitatea de împrumut a românilor și limitează accesul la finanțare, chiar și pentru persoanele cu venituri stabile.

Pentru un credit ipotecar de 500.000 lei, venitul minim necesar a crescut cu aproape 450 de lei față de trimestrul anterior, doar pentru a menține același grad de îndatorare. Întrucât băncile păstrează aceleași limite maxime de îndatorare, 40%, 45% sau 55%, în funcție de tipul creditului, majorarea IRCC determină automat rate lunare mai mari și o sumă mai mică ce poate fi împrumutată.

Într-un context economic dominat de inflație, creșteri de prețuri și scădere a puterii de cumpărare, tot mai mulți clienți constată că, deși venitul lor nu s-a modificat, eligibilitatea pentru creditare s-a diminuat semnificativ.

Astfel, analiza financiară atentă și actualizată devine o etapă esențială pentru orice decizie de creditare: compararea ofertelor bancare, recalcularea capacității de plată și ajustarea planurilor de finanțare pot face diferența între o alegere sigură și una riscantă.

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), câștigul salarial mediu net în luna august 2025 a fost de 5.387 lei, în scădere cu 130 lei (-2,4%) față de luna iulie.

La un astfel de venit, o persoană fără alte împrumuturi bancare poate accesa un credit ipotecar de maximum 325.000 lei, pe o perioadă de 360 de luni.

„Pentru românii care câștigă salariul minim pe economie, 4.050 lei brut, respectiv 2.574 lei net, opțiunile de creditare sunt semnificativ limitate. În aceste condiții, suma maximă împrumutată, tot pentru un credit ipotecar, tot pe 360 de luni, este 150.000 lei, dacă persoana nu are alte datorii active”, a declarat Valentin Anghel, Fondator & CEO AVBS Broker de Credite.

Datele oficiale (INS) arată că venitul total mediu lunar pe gospodărie a fost în trimestrul II 2025 de 9.502 lei, echivalentul a 3.824 lei/ persoană. Veniturile salariale au rămas principala sursă, reprezentând 69,1% din total, iar veniturile din prestații sociale (sumele de bani sau ajutoarele primite de o persoană de la stat) au scăzut la 19,4%, față de trimestrul I când erau 20,5% din total.

Totodată, discrepanțele urban–rural se adâncesc: gospodăriile din mediul urban au avut un venit mediu lunar de 11.091 lei, cu 40% mai mare decât în mediul rural. Raportat la persoană, diferența este și mai vizibilă, 4.572 lei în mediul urban, față de aproximativ 3.000 lei în mediul rural.

Creșterea IRCC are un impact direct nu doar asupra celor care contractează un credit nou, ci și asupra românilor care au deja împrumuturi în derulare, ale căror rate vor fi recalculate trimestrial.

În acest context, specialiștii recomandă o abordare prudentă și informată înainte de a lua o decizie financiară importantă.

„Creșterea IRCC este un semnal clar că piața creditelor traversează o perioadă în care planificarea financiară devine mai importantă ca oricând. Românii trebuie să își verifice periodic eligibilitatea și să compare ofertele disponibile, pentru a evita riscul de supraîndatorare. Printr-o analiză profesionistă și asistență financiară personalizată, fiecare client poate descoperi soluții potrivite profilului său, fie că vorbim despre refinanțare, restructurare sau renegocierea condițiilor de credit. Astfel, credem că o decizie financiară bine fundamentată începe cu accesul la informație corectă și la expertiză de specialitate, iar rolul brokerilor de credite este astăzi mai important ca oricând”, a declarat Valentin Anghel, Fondator & CEO AVBS Broker de Credite.