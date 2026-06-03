Nadia Comăneci, întâlnire cu sportivii la „Lia Manoliu”

Celebra gimnastă Nadia Comăneci a participat la o întâlnire cu sportivii, la Complexul Sportiv Naţional Lia Manoliu, alături de președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu. Întâlnirea face parte din programul de evenimente „Anul Nadia Comăneci”, care aniversează 50 de ani de la performanțele legendare obținute de gimnasta româncă la Jocurile Olimpice de vară din 1976, desfășurate la Montreal, între 17 iulie și 1 august.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul „Champion After Week” - o săptămână dedicată sportivilor de performanță și foștilor sportivi, având ca temă „From Olympic Performance to Life Performance”.

Evenimentul de la Complexul Sportiv Naţional Lia Manoliu a adus împreună sportivi, specialiști și angajatori pentru a aborda subiecte esențiale precum dezvoltarea carierei după sport, sănătatea mintală, educația financiară, leadershipul, alfabetizarea media și integrarea pe piața muncii.

Prin workshopuri, sesiuni de networking și prezentări interactive, participanții descoperă oportunități și resurse care îi ajută să își valorifice experiența acumulată în sport în viața profesională și personală.

Tot la evenimentul de miercuri a fost prezentat și proiectul european PORTAL (Supporting Olympians Transitioning to Real Life), o inițiativă Erasmus+ care sprijină tranziția sportivilor către o nouă etapă a vieții.

Proiectul dezvoltă o platformă digitală și o rețea de specialiști care oferă resurse pentru orientare profesională, sănătate mintală, educație și dezvoltare personală, contribuind la o tranziție mai ușoară și mai sustenabilă după încheierea carierei sportive.

Reamintim că Nadia Comăneci a fost celebrată vineri seară la Palatul Parlamentului, la gala organizată la 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii.

La evenimentul inclus în Anul Nadia au participat campioni olimpici, oficiali ai mișcării sportive internaționale și personalități ale sportului românesc.

La ceremonie, fosta mare gimnastă a primit Trofeul Perfecțiunii din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, iar antrenoarea Marta Karolyi a fost distinsă cu Colanul de Aur.

Iar în cursul zile de sâmbătă, președintele Nicușor Dan a decorat-o pe Nadia Comăneci cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce.

Reamintim că vara anului 1976 a schimbat istoria sportului mondial pentru totdeauna. La Jocurile Olimpice de la Montreal, o copilă de doar 14 ani din România, cu bentiță albă în păr și o determinare de fier, izbutea ceea ce computerele vremii refuzau să creadă că este posibil: nota 10 perfect. Tabela electronică, neprogramată pentru perfecțiune, a afișat afișat un istoric „1.00”. Acea copilă era Nadia Comăneci, „Zeița de la Montreal”.