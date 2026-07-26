În urma evoluției excelente a delegației României la Campionatele Mondiale Under 23 de canotaj de la Duisburg, Elisabeta Lipă a i-a felicitat pe tricolori. Președintele Federației Române de Canotaj a evidențiat atât medaliile cucerite, cât și calificările în finale, considerând că acestea confirmă valoarea noii generații de canotori.

România a încheiat competiția cu patru medalii și cinci echipaje calificate în finale, iar Elisabeta Lipă a vorbit despre efortul și sacrificiile care stau în spatele fiecărui rezultat.

„Există momente în sport pe care nu le uiți niciodată. Weekendul acesta a fost unul dintre ele. Ca fost sportiv, știu cât costă o medalie. Știu câte sacrificii sunt în spatele fiecărei curse și tocmai de aceea bucuria acestui weekend a fost cu atât mai mare”, a scris reprezentanta Federației Române de Canotaj pe rețelele de socializare.

Un loc aparte în mesajul Elisabetei Lipă l-a ocupat performanța Biancăi-Camelia Ifteni, care a devenit prima campioană mondială Under 23 a României în proba feminină de schif simplu.

„Victoria Biancăi-Camelia Ifteni în proba de schif simplu feminin va rămâne, cu siguranță, în istoria canotajului românesc. Să devii prima campioană mondială Under23 a României în această probă este o performanță extraordinară, iar revenirea ei spectaculoasă din finală spune totul despre caracterul unui campion”, a afirmat aceasta.

Pe lângă titlul mondial obținut de Bianca-Camelia Ifteni, delegația României a mai urcat de trei ori pe podium.

David Costel Chitic și Stejara Olariu au câștigat medalia de argint în proba de dublu vâsle mixt, echipajul de 8+1 mixt a obținut tot argintul, iar Patrick Francisc Sebestyen și Eduard Angel Moldovan au cucerit medalia de bronz în proba de dublu rame masculin.

Președintele Federației Române de Canotaj consideră că performanțele de la Duisburg depășesc numărul medaliilor, iar calificările în finale demonstrează că România dispune de o generație capabilă să continue tradiția marilor rezultate.

„Cele cinci echipaje calificate în finale demonstrează că România are o generație valoroasă, capabilă să ducă mai departe tradiția de excelență a canotajului românesc. Uneori, o calificare într-o finală spune la fel de mult despre viitor ca o medalie”, a transmis ea.

Competiția a avut și un moment special pentru delegația României. Patrick Francisc Sebestyen a împlinit 18 ani chiar în timpul Campionatelor Mondiale Under 23 și și-a sărbătorit majoratul cu medalia de bronz obținută alături de Eduard Angel Moldovan.