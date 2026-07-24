Elisabeta Lipă: „Nu vom mai vâsli printre șalupe”

Complexul Sportiv Național „Elisabeta Lipă” de la Snagov a îmbrăcat ieri, din nou, straie de sărbătoare. Au fost prezentate loturile feminine și masculine care vor reprezenta România la Campionatul European de la Varese, Italia, care se va desfășura între 31 iulie și 2 august. A fost prezentat de asemenea, proiectul unei noi arene de canotaj, proiect la care sportivii români visează de mulți ani.

“La baza din Pamtelion, nu vom mai vâsli printre șalupe, cum se întâmplă aici, la Snagov. Acolo vom avea o bază pentru tot ce e fară motor, pentru campioni, tineri slim și sănătate. Rezultatele extraordinare pe care România le obține constant în canotaj sunt rodul muncii sportivilor, antrenorilor și al tuturor celor care cred în acest sport. Pentru ca aceste performanțe să continue, este nevoie nu doar de oameni extraordinari, ci și de infrastructură pe măsura lor.

Arena de Canotaj Petrom este un proiect pe care canotajul românesc îl așteaptă de foarte mulți ani și care va schimba fundamental modul în care ne pregătim și capacitatea României de a organiza competiții internaționale”, a declarat Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj. În prima fază, proiectul va costa 3,2 milioane de euro.

Din 2017, Federația Română de Canotaj , este numărul 1 în topul federațiilor de sport din țară, cu sute de medalii la jocurile olimpice, campionatele mondiale și europene. „România are campioni de top mondial la canotaj, dar nu are încă o bază olimpică omologată internațional. Prin această nouă sponsorizare de 1,7 milioane de euro, OMV Petrom contribuie la dezvoltarea Arenei de Canotaj, un proiect care poate aduce în România competiții internaționale majore și poate susține următoarele generații de sportivi. Împreună cu programul «Energie pentru Performanță», angajamentul nostru pentru canotaj ajunge la 2,7 milioane de euro,” a adăugat Radu Căprău, membru al Directoratului OMV.

Arena de canotaj va fi dezvoltată și cu sprijinul Primăriei Pantelimon și va deveni prima bază de canotaj din România construită pentru omologare internațională. Proiectul va fi implementat etapizat în perioada 2026–2028 și va începe cu realizarea unei platforme de aproximativ 10.000 mp, suprafața minimă necesară pentru acreditarea internațională a bazei și organizarea competițiilor majore de canotaj. Investiția pentru această fază este estimată la aproximativ 3,2 milioane de euro, din care 1,7 milioane de euro provin din sponsorizarea de la OMV Petrom, iar diferența de aproximativ 1,5 milioane de euro este asigurată de Federația Română de Canotaj.

„Ar fi un mare pas pentru canotajul românesc, ceva foarte frumos, vom vedea dacă mai prindem ziua în care să concurăm la noi acasă, dar cu siguranță vom fi în tribună, dacă nu vom fi în barcă. Ne bucurăm pentru tinerii sportivi care vin din urmă, vor avea un loc unde se vor putea antrena liniștiți, vor avea parte de toate condițiile necesare pentru a face performanță”. Simona Radiș, multiplă campioană olimpică, mondială și europeană