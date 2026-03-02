Elisabeta Lipă: Prioritatea mea rămâne Federația Română de Canotaj

Multipla campioană olimpică Elisabeta Lipă vorbește despre anul 2026 dincolo de agenda oficială, despre echilibrul dintre performanță și familie, dar mai ales despre proiectul său de suflet – declararea anului 2026 drept Anul Nadia Comăneci, la 50 de ani de la primul 10 perfect obținut la Jocurile Olimpice de la Montreal, intr-un interviu acordat in exclusivitate site-ului www.businesslounge.ro.

Pentru mine, fiecare zi este o provocare frumoasă. Trăiesc intens, din plin, tot ce fac și pot spune sincer că nu mă plictisesc niciodată. Sportul m-a învățat să fiu mereu în mișcare, mereu conectată la oameni și la obiective.

Prioritatea mea rămâne Federația Română de Canotaj. Cred enorm în sportivii noștri, în munca lor, în visurile lor și îi voi susține întotdeauna. Avem un calendar competițional bogat, cu participări importante la nivel european și mondial, care ne țin conectați la performanță și excelență.

Dincolo de competiții, anul 2026 înseamnă și multă implicare socială, evenimente, întâlniri cu oameni care iubesc sportul, dar și timp prețios dedicat familiei și cabinetului meu din Botoșani. Este un echilibru pe care îl prețuiesc tot mai mult.

Fără îndoială, proiectul meu de suflet este Anul Nadia Comăneci. Este un demers care a pornit din inimă și care mă bucur enorm că a prins viață și amploare. Anul trecut am inițiat acest proiect legislativ și am reușit să obținem susținerea necesară pentru ca el să fie adoptat în Parlament. Este un gest de recunoștință, de respect și de memorie pentru sportul românesc.

Pe 11 iunie 2025, în Parlamentul României, s-a scris o filă de profundă recunoștință pentru sportul românesc. Cu emoție și bucurie, proiectul Anul Nadia Comăneci 2026 a fost adoptat de Camera Deputaților, după ce fusese aprobat și de Senat.

Le mulțumesc din toată inima tuturor celor care au sprijinit acest demers – colegilor parlamentari, membrilor Consiliului Economic și Social și tuturor celor care au crezut în acest omagiu. În numele meu, în numele Nadia Comăneci și al întregului sport românesc, sunt profund recunoscătoare.

Anul 2026 marchează 50 de ani de la momentul istoric de la Jocurile Olimpice de vară 1976, când Nadia a obținut primul 10 perfect din gimnastica olimpică. Nadia înseamnă excelență, modestie, putere și speranță. Ne-a făcut mândri atunci și continuă să inspire generații întregi.

Prin această decizie, România transmite un mesaj clar: ne respectăm campionii, ne cinstim trecutul și investim cu încredere în viitor. Emoția pe care o trăiesc este asemănătoare cu cea de pe podiumul olimpic. Anul 2026 va fi un an al excelenței și al recunoștinței românești.

Cu siguranță. Sunt mulți copii care visează să calce pe urmele „Zeiței de la Montreal”, dar și pe urmele altor mari campioni români. Am văzut acest lucru clar după Jocurile Olimpice de la Paris: medaliile sportivilor noștri au atras din nou copiii către canotaj, gimnastică și natație.

Ei sunt exemple vii pentru generațiile tinere. Iar când văd copii care vin spre sport cu ochii plini de speranță, inima mea se umple de mândrie.

Am fost mereu un om pozitiv, dornic de performanță și de dezvoltare. Îmi place să fac lucruri care contează, nu doar pentru mine, ci și pentru generațiile care vin. Este o trăsătură pe care o port din familie și pe care sportul a consolidat-o. Pentru mine, „nu există nu se poate” nu este doar un slogan, este un mod de viață.

Pe alocuri, m-a mai încurcat puțin, dar adevărul este că iernile nu mai sunt ce erau odinioară. În copilăria mea, iarna însemna nămeți adevărați – întâi învățai să înoți prin zăpadă. Am trecut prin toate intemperiile vieții, sunt călită. O ninsoare venită în prag de primăvară sau un mesaj Ro-Alert la patru dimineața nu mă pot opri.

Relaxarea mea este acasă. Casa este oaza mea de liniște, locul unde îmi încarc bateriile zilnic, alături de cei dragi. Iar atunci când le am aproape și pe mama și pe sora mea, mă simt cu adevărat împlinită. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am și mă consider un om binecuvântat.

Da, le urmăresc cu sufletul la gură și sunt alături de sportivii noștri. Băieții de la bob, Mihai Tentea și George Iordache, ne-au oferit o surpriză extraordinară cu locul 5 – o performanță remarcabilă. Este extrem de greu să concurezi la cel mai înalt nivel, iar eu sunt mândră de toți sportivii care reprezintă România cu demnitate și curaj.

Să viseze. Să creadă în ei. Să muncească pentru visurile lor.

Pentru că nu există „nu se poate”. Totul începe cu un vis, iar curajul de a-l urma face toată diferența.