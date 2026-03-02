FCSB, în impas. Becali a luat măsuri drastice

Gigi Becali a anunțat că va lua măsuri drastice după ce FCSB a încheiat sezonul regulat al SuperLigii în afara locurilor de play-off, pentru prima dată de la implementarea actualului format, potrivit Fanatik.

În ciuda victoriei cu 4-2 în fața celor de la UTA Arad în ultima etapă, succesul nu a avut niciun impact asupra clasamentului final, iar echipa se pregătește să joace în play-out. Această situație a stârnit reacții imediat după finalul sezonului, inclusiv din partea conducerii clubului.

Patronul Gigi Becali a anunțat că se pregătesc schimbări semnificative la nivelul conducerii FCSB. În primul rând, finanțatorul a dezvăluit că a încercat să îl aducă pe Mirel Rădoi, liber de contract după despărțirea de Universitatea Craiova, pentru postul de manager general.

Patronul a explicat că unul dintre motivele pentru ratarea obiectivului a fost lipsa de autoritate în momentele cheie ale sezonului. În opinia sa, echipa nu a reacționat corespunzător după înfrângeri, iar momentele critice nu au fost gestionate eficient de conducere și staff-ul tehnic.

Becali a insistat asupra nevoii de disciplină și responsabilitate, spunând că anumite decizii din timpul sezonului au influențat direct evoluția echipei.

Pe de altă parte, patronul a precizat că nu intenționează să mai facă declarații publice până la o eventuală calificare în cupele europene. Această decizie vine după sezonul ratat și urmărește reducerea presiunii mediatice asupra clubului. Becali a menționat că măsurile care urmează să fie luate vor viza în primul rând reorganizarea structurii de conducere și creșterea responsabilității în cadrul echipei.

Sezonul viitor se anunță unul crucial pentru FCSB, deoarece clubul va trebui să găsească echilibrul între performanță sportivă și stabilitate administrativă. Obiectivele conducerii includ nu doar revenirea în lupta pentru primele locuri din SuperLigă, ci și consolidarea unei strategii care să asigure competitivitatea pe termen lung și o mai bună gestionare a momentele tensionate sau decisive din campionat.