Sport

Becali, mesaj dur după căderea FCSB: Nu mai vorbesc despre fotbal

Becali, mesaj dur după căderea FCSB: Nu mai vorbesc despre fotbal
Gigi Becali a anunțat că își va reduce drastic aparițiile publice după ce FCSB a ratat calificarea în play-off-ul SuperLigii. Decizia vine într-un moment tensionat pentru clubul roș-albastru, care va continua sezonul în play-out, în timp ce rivalele își dispută titlul, potrivit Fanatik.

Becali, mesaj dur după căderea FCSB

Eșecul de a intra între primele șase a devenit cert după rezultatul din etapa decisivă, iar reacția patronului de la FCSB nu a întârziat. Omul de afaceri a transmis că va mai interveni public o singură dată, pentru a-și clarifica poziția, după care va păstra tăcerea – cel puțin până la un eventual parcurs european al echipei.

„O să mai vorbesc o singură dată cu tine dacă nu intru în play-off. Ca să știe lumea toată. Un cuvințel nu mai vorbesc despre fotbal”, a spus Becali. Mesajul a fost unul fără echivoc: dacă echipa nu ajunge în cupele europene, patronul susține că va dispărea din peisajul declarațiilor sportive.

Condiția pentru revenirea în spațiul public

Patronul echipei a explicat că singurul scenariu în care ar reveni constant în atenția publică este acela în care FCSB ar câștiga play-out-ul și ulterior barajul pentru Conference League. Practic, calificarea în preliminariile europene ar reprezenta singurul motiv pentru a relua dialogul cu presa.

„Dacă îl câștig. Dacă nu prind cupele europene, să uitați de Becali”, a afirmat acesta, sugerând că tăcerea sa ar fi un semnal de protest față de situația actuală din campionat.

Declarațiile vin într-un context în care FCSB, obișnuită să lupte pentru titlu, este nevoită să joace în partea inferioară a clasamentului, o realitate greu de acceptat pentru conducerea clubului.

Acuzații de culise și suspiciuni privind arbitrajul

În aceeași intervenție, Gigi Becali a lansat acuzații dure la adresa sistemului din fotbalul românesc. El a invocat existența unor influențe majore în favoarea rivalilor, făcând referire directă la structuri de putere din fotbal și politică.

„Eu cred că aici e o mână mult mai puternică decât Mureșan. Eu cred că el e prea mic pentru ce s-a întâmplat aseară”, a declarat patronul FCSB, făcând trimitere la maniera de arbitraj din meciul dintre Farul Constanța și CFR Cluj, încheiat 1-2.

Becali a mers și mai departe, sugerând că deciziile controversate ar fi rezultatul unor înțelegeri la nivel înalt: „E direct de la capii capilor până la capii capilor. Capii capilor din politică și capii capilor din fotbal.”

Pentru FCSB, miza rămâne acum câștigarea play-out-ului și accesul la barajul european. În lipsa unei calificări, clubul riscă să încheie sezonul fără obiectiv major atins, iar patronul promite să dispară din prim-planul mediatic.

