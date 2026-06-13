International

Planul pe termen lung al lui Putin împotriva Europei. Zelenski atacă dur un lider din regiune: Vor pierde!

Comentează știrea
Planul pe termen lung al lui Putin împotriva Europei. Zelenski atacă dur un lider din regiune: Vor pierde!
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Securitatea continentului european depinde în mod direct de rezistența și expertiza militară a Kievului în fața expansiunii Moscovei. Aceasta este concluzia transmisă de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care avertizează că planurile agresive ale Federației Ruse se nuanțează ca o amenințare pe termen lung, mult dincolo de granițele actuale ale conflictului, conform Reuters.

Planul pe termen lung al lui Putin împotriva Europei. Zelenski atacă dur un lider din regiune

Într-o declarație recentă, liderul ucrainean a subliniat că oficialii de la Bruxelles și din restul capitalelor europene conștientizează tot mai mult acest parteneriat de supraviețuire reciprocă.

„Noi auzim de la mulți lideri că nu doar Ucraina are nevoie de Europa, ci și că Ucraina este utilă Europei, iar acest lucru este adevărat”, a transmis Zelenski.

Rețeaua de baze militare a Rusiei se extinde strategic

Semnalul de alarmă tras de liderul de la Kiev vizează o reorganizare militară fără precedent a Moscovei. Conform informațiilor prezentate de acesta, Kremlinul își fortifică pozițiile și înființează noi puncte strategice în zone considerate sigure chiar și în perioada Războiului Rece.

Cum cureți perdelele acasă și le păstrezi ca noi mai mult timp
Cum cureți perdelele acasă și le păstrezi ca noi mai mult timp
Violența împotriva executorilor judecătorești va fi sancționată aspru. Scurtarea proceselor, un efect benefic
Violența împotriva executorilor judecătorești va fi sancționată aspru. Scurtarea proceselor, un efect benefic

„Ținând cont de intențiile pe termen lung ale Rusiei – faptul că acum baze rusești sunt construite în apropierea Europei chiar și în locuri unde nu existau baze militare în perioada sovietică – acest lucru demonstrează că fără Ucraina, fără capacitățile și experiența noastră, Europei i-ar putea fi extrem de dificil”, a afirmat Zelenski.

Zelenski a ținut să precizeze că actuala arhitectură de securitate mondială se confruntă cu o provocare istorică, iar statele democratice nu trebuie să se aștepte la o rezolvare rapidă a tensiunilor geopolitice.

„Provocările de securitate din partea Rusiei nu sunt pentru un an și nici pentru cinci ani. Rusia a ales o strategie anti-europeană și antidemocratică pe termen lung și își construiește politica în jurul acesteia”, a spus președintele ucrainean.

Strategia Moscovei de a corupe clasa politică din Occident

Pe lângă presiunea militară evidentă de la granițe, liderul ucrainean a denunțat și tacticile de război hibrid pe care Rusia le aplică în interiorul Uniunii Europene. Mecanismul principal constă în influențarea deciziilor politice prin intermediul stimulentelor financiare și al beneficiilor economice oferite anumitor lideri.

„Ei încearcă să cumpere unii politicieni cu diferite avantaje. Dar nu pentru pace, ci pentru ca acești politicieni să vândă Rusiei interesele propriilor națiuni și interesele comune ale Europei”, a spus liderul de la Kiev.

Viktor Orban și Vladimir Putin

Viktor Orban și Vladimir Putin. Sursă foto: kremlin.ru

În acest scenariu al jocurilor de culise, președintele Ucrainei a lansat un atac direct la adresa fostului premier al Ungariei, Viktor Orban, oferindu-l ca exemplu de eșec politic provocat de legăturile strânse cu Moscova.

„În cele din urmă vor pierde, la fel ca Orban, dar mulți încearcă în continuare să se împrietenească cu portofelul lui Putin și închid ochii la ceea ce se întâmplă în realitate”, a spus Zelenski.

Stiri calde

23:25 - Reciclarea uleiului alimentar. Ce trebuie să știi înainte să îl arunci după gătit

23:15 - Planul pe termen lung al lui Putin împotriva Europei. Zelenski atacă dur un lider din regiune: Vor pierde!

23:02 - Topul care îi poate ajuta pe turiști să evite întârzierile și aglomerația

22:52 - Karol Nawrocki revine în SUA la invitația lui Donald Trump. Liderul polonez participă la un eveniment organizat la Ca...

22:42 - Sănătatea creierului poate fi îmbunătățită chiar și după 80 de ani. Ce au descoperit cercetătorii

22:29 - Telefoanele uitate în sertar care valorează o avere în 2026. Câți bani poți câștiga dacă ai unul acasă

HAI România!

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Cutremur în Dosarul Revoluției: Teroriștii din ’89 nu au existat!

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

Megascandalul ROBOR - cine pierde, cine câștigă?

Proiecte speciale