Securitatea continentului european depinde în mod direct de rezistența și expertiza militară a Kievului în fața expansiunii Moscovei. Aceasta este concluzia transmisă de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care avertizează că planurile agresive ale Federației Ruse se nuanțează ca o amenințare pe termen lung, mult dincolo de granițele actuale ale conflictului, conform Reuters.

Într-o declarație recentă, liderul ucrainean a subliniat că oficialii de la Bruxelles și din restul capitalelor europene conștientizează tot mai mult acest parteneriat de supraviețuire reciprocă.

„Noi auzim de la mulți lideri că nu doar Ucraina are nevoie de Europa, ci și că Ucraina este utilă Europei, iar acest lucru este adevărat”, a transmis Zelenski.

Semnalul de alarmă tras de liderul de la Kiev vizează o reorganizare militară fără precedent a Moscovei. Conform informațiilor prezentate de acesta, Kremlinul își fortifică pozițiile și înființează noi puncte strategice în zone considerate sigure chiar și în perioada Războiului Rece.

„Ținând cont de intențiile pe termen lung ale Rusiei – faptul că acum baze rusești sunt construite în apropierea Europei chiar și în locuri unde nu existau baze militare în perioada sovietică – acest lucru demonstrează că fără Ucraina, fără capacitățile și experiența noastră, Europei i-ar putea fi extrem de dificil”, a afirmat Zelenski.

Zelenski a ținut să precizeze că actuala arhitectură de securitate mondială se confruntă cu o provocare istorică, iar statele democratice nu trebuie să se aștepte la o rezolvare rapidă a tensiunilor geopolitice.

„Provocările de securitate din partea Rusiei nu sunt pentru un an și nici pentru cinci ani. Rusia a ales o strategie anti-europeană și antidemocratică pe termen lung și își construiește politica în jurul acesteia”, a spus președintele ucrainean.

Pe lângă presiunea militară evidentă de la granițe, liderul ucrainean a denunțat și tacticile de război hibrid pe care Rusia le aplică în interiorul Uniunii Europene. Mecanismul principal constă în influențarea deciziilor politice prin intermediul stimulentelor financiare și al beneficiilor economice oferite anumitor lideri.

„Ei încearcă să cumpere unii politicieni cu diferite avantaje. Dar nu pentru pace, ci pentru ca acești politicieni să vândă Rusiei interesele propriilor națiuni și interesele comune ale Europei”, a spus liderul de la Kiev.

În acest scenariu al jocurilor de culise, președintele Ucrainei a lansat un atac direct la adresa fostului premier al Ungariei, Viktor Orban, oferindu-l ca exemplu de eșec politic provocat de legăturile strânse cu Moscova.

„În cele din urmă vor pierde, la fel ca Orban, dar mulți încearcă în continuare să se împrietenească cu portofelul lui Putin și închid ochii la ceea ce se întâmplă în realitate”, a spus Zelenski.