Penuria de carburant din Rusia se agravează, iar mai multe companii petroliere au reintrodus limite pentru cantitatea de benzină care poate fi cumpărată de un client. Situația este pusă pe seama atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, dar și a creșterii sezoniere a cererii, potrivit distribuitorilor și martorilor citați de Reuters.

Lipsa carburanților a început să se accentueze în luna mai și s-a extins ulterior în numeroase regiuni ale țării. Restricțiile au fost reintroduse inclusiv în capitală și în regiunea din jurul acesteia, după ce, în luna iunie, unele dintre măsurile adoptate anterior fuseseră relaxate.

Un operator al liniei de asistență pentru clienți a Gazprom Neft a declarat că la stațiile automate ale companiei vânzarea de benzină și motorină este limitată la 40 de litri pentru fiecare client.

La celelalte stații Gazprom Neft, motorina poate fi cumpărată fără restricții, în timp ce cantitatea de benzină este limitată la 60 de litri pentru fiecare vehicul.

Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia, a anunțat o limită de 30 de litri de benzină pentru fiecare vehicul, aplicată la toate stațiile sale din Rusia. Compania precizează că vânzarea de motorină nu este restricționată.

Rosneft și-a avertizat clienții că timpul de așteptare la stațiile de alimentare poate crește pe fondul cererii ridicate.

Și Tatneft a introdus o limită. Linia de asistență pentru clienți a companiei a informat că la stațiile grupului pot fi cumpărați cel mult 50 de litri de benzină pentru fiecare vehicul.

Lukoil a confirmat introducerea unor restricții la vânzarea carburanților în capitală și în regiunea învecinată.

Compania a explicat măsura prin creșterea cererii, lucrări de mentenanță neplanificate la rafinăriile sale și necesitatea de a menține funcționarea stabilă a rețelei de stații de alimentare. Lukoil nu a precizat însă care este cantitatea maximă de carburant ce poate fi cumpărată de un client.

Între timp, martorii citați de Reuters au relatat despre formarea unor cozi lungi la anumite stații de alimentare.

Problemele de pe piața carburanților sunt legate și de atacurile cu drone efectuate de Ucraina asupra infrastructurii petroliere rusești. Ucraina a vizat în repetate rânduri rafinării și alte obiective din sectorul energetic al Rusiei, în încercarea de a afecta capacitatea Moscovei de a susține războiul și de a reduce veniturile obținute din exporturile de energie. În același timp, cererea internă a crescut în perioada sezonului estival, amplificând presiunea asupra aprovizionării.

Pentru a încerca să asigure necesarul de pe piața internă, autoritățile ruse au adoptat mai multe măsuri. Printre acestea se numără interzicerea exporturilor de benzină și motorină, relaxarea unor cerințe privind calitatea carburanților și demararea importurilor de produse petroliere.

Măsurile au fost luate după ce deficitul de carburant s-a extins dincolo de zonele afectate direct de atacurile asupra rafinăriilor. Reintroducerea limitelor la vânzare arată însă că presiunile asupra pieței nu au dispărut, în condițiile în care producția rafinăriilor, aprovizionarea și cererea internă rămân afectate.