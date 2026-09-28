Politologul rus Alexander Kynev, unul dintre cei mai cunoscuți experți ai Rusiei în alegeri și politică regională, a fost bătut în timpul reținerii și se află acum în spitalul penitenciar al centrului de detenție „Matrosskaia Tishina”, la Moscova. Informația a fost publicată luni, 28 septembrie, de Meduza, la trei zile după ce un tribunal din Moscova a dispus arestarea sa într-un dosar privind presupusa tentativă de vânzare a unei cantități mari de droguri. Kynev nu își recunoaște vinovăția.

Cazul a devenit cunoscut la doar câteva zile după alegerile pentru Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului Rusiei, scrutin pe care Kynev l-a urmărit și analizat public. Politologul revenise în Rusia dintr-o călătorie în străinătate special pentru alegeri și publicase comentarii critice despre modul în care s-a desfășurat votul.

Alexander Kynev s-a născut în 1975, în Republica Komi, și este politolog, analist electoral și specialist în politica regională rusă.

Cariera sa în politică a început în anii '90, când a lucrat cu partidul liberal „Yabloko”. În 1999, la doar 24 de ani, Kynev era principalul expert pentru probleme regionale în cadrul sediului central de campanie al formațiunii, în timpul alegerilor pentru Duma de Stat.

Ulterior, a continuat să lucreze în domeniul consultanței politice, al cercetării și al monitorizării alegerilor. În anii 2000 a colaborat cu organizația independentă de observare electorală „Golos” și cu Centrul Carnegie din Moscova, unde a studiat politica regională și elitele locale. A predat, de asemenea, științe politice la Școala Superioară de Economie din Moscova până în 2019.

Kynev a devenit cunoscut în special pentru studiile despre modul în care funcționează regiunile Rusiei, relația dintre administrațiile locale și autoritățile centrale și desfășurarea campaniilor electorale.

Duma de Stat este camera inferioară a parlamentului rus. Alegerile din septembrie 2026 au fost scrutinul parlamentar național în care au fost aleși deputații acestei camere.

Kynev nu era candidat la aceste alegeri. Rolul său era cel de analist și observator al procesului electoral.

Înaintea scrutinului, el a urmărit modul în care au fost selectați candidații și a analizat campaniile electorale din regiuni. Meduza relatează că, înainte de vot, Kynev se afla în străinătate, dar s-a întors în Rusia special pentru alegeri.

Политолог Александр Кынев арестован в Москве за «покушение на сбыт наркотиков». Его настоящее «преступление», как всем понятно, — независимый анализ прошедших «выборов» в Госдуму с убедительными доказательствами массовых фальсьфикаций. Уже даже не пытаются создавать какую-то… pic.twitter.com/kZ5Dt0UxdI — 🍏 Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) September 25, 2026

Pe 21 septembrie, după desfășurarea votului, Kynev a ironizat modul în care se desfășuraseră alegerile și a criticat ceea ce a descris drept presiune administrativă excesivă pentru mobilizarea alegătorilor.

El a analizat inclusiv datele privind prezența la vot în regiunile ruse. Într-o analiză citată de Meduza, Kynev a identificat 19 regiuni în care prezența oficială la urne a fost de cel puțin 70%.

Kynev a fost unul dintre analiștii care au comentat public scrutinul pentru Duma de Stat.

Meduza relatează că el a criticat ceea ce considera a fi utilizarea excesivă a presiunii administrative pentru creșterea participării la vot. Termenul folosit de politolog se referea la mobilizarea corporativă, prin care angajați ai unor instituții sau companii erau încurajați sau presați să participe la scrutin.

Într-o analiză privind rezultatele alegerilor, Meduza a relatat separat despre utilizarea așa-numitei „mobilizări corporative” în mai multe regiuni ruse. Potrivit surselor citate de publicație, managerii unor instituții și companii au primit sarcina de a urmări participarea angajaților la vot.

Cu două zile înainte ca arestarea sa să devină publică, pe 23 septembrie, Kynev scria că este epuizat după lunile în care monitorizase campania electorală și că intenționează să ia o pauză.

În februarie 2026, Ministerul rus al Justiției l-a inclus pe Alexander Kynev în registrul persoanelor desemnate drept „agenți străini”.

Kynev a ales să rămână în Rusia. Potrivit unei persoane apropiate lui, citate de Meduza, politologul considera important să rămână în contact direct cu realitatea politică pe care o studia și nu dorea să devină un comentator care vorbește despre Rusia din străinătate.

În anii de după începutul războiului din Ucraina, Kynev a continuat să acorde interviuri unor publicații independente și să comenteze politica rusă.

În 2023, de exemplu, într-un interviu pentru Radio Liberty, el a susținut că elitele regionale ruse au devenit tot mai dependente de centrul federal și că schimbările politice din regiuni vor veni doar după schimbări la Moscova.

Pe 25 septembrie, Tribunalul Districtual Perovski din Moscova a decis arestarea lui Kynev într-un dosar privind drogurile.

Potrivit avocatului său, Mihail Biriukov, politologul este acuzat de tentativă de vânzare a unor droguri în cantitate mare. Kynev neagă acuzația, iar apărarea a anunțat că va contesta măsura arestării.

Dosarul este încadrat în legislația rusă la articolul care prevede răspunderea pentru producerea, vânzarea sau transportul ilegal de droguri în cantitate mare. Pedeapsa prevăzută de lege poate ajunge la 20 de ani de închisoare.

Este important de precizat că Kynev nu a fost condamnat pentru trafic de droguri. În acest moment, este vorba despre acuzațiile formulate în cadrul unei anchete penale, iar politologul își neagă vinovăția.

Un nou detaliu a apărut luni, 28 septembrie.

Potrivit informațiilor publicate de Meduza, Kynev a fost bătut în timpul reținerii și a ajuns ulterior în spitalul penitenciar al centrului de detenție „Matrosskaia Tishina”.

Informațiile despre starea sa medicală și despre circumstanțele agresiunii sunt prezentate în materialul publicat luni de Meduza. Cazul este cu atât mai important deoarece Kynev se află deja în custodia autorităților în cadrul dosarului penal privind drogurile.

Nu trebuie confundate însă cele două momente: agresiunea este relatată ca având loc în timpul reținerii, nu în perioada în care Kynev se afla deja în penitenciar.

Potrivit informațiilor apărute luni, politologul se află în unitatea medicală a sistemului penitenciar, după ce a suferit răni în timpul reținerii.

Relatările citate în legătură cu starea sa indică existența unor fracturi la nivelul picioarelor și necesitatea imobilizării acestora. Autoritățile penitenciare au anunțat o verificare privind circumstanțele în care Kynev a fost rănit.

Până la finalizarea acestei verificări nu există, în informațiile publice disponibile, o concluzie oficială privind responsabilitatea pentru rănile suferite de politolog.

Arestarea lui Kynev a atras atenția în primul rând datorită profilului său profesional.

El nu este un politician de prim rang și nu a candidat la alegerile pentru Duma de Stat din 2026. Este însă un analist care a urmărit timp de decenii alegerile, administrațiile regionale și elitele politice locale din Rusia.

Mai mulți specialiști ruși în politică și alegeri au reacționat la arestarea sa. „Vedomosti” a relatat că experți din domeniu au publicat mesaje de susținere pentru Kynev și au propus strângerea unor caracterizări profesionale care să fie prezentate anchetatorilor și instanței.

Unul dintre aceștia, expertul electoral Arkadi Liubarev, l-a descris drept unul dintre specialiștii importanți în procesele electorale ruse, în special în analiza campaniilor și a alegerilor regionale.

Kynev a intrat în politica rusă într-o perioadă în care sistemul electoral de după destrămarea Uniunii Sovietice se afla în formare.

În 1996 a început să lucreze cu „Yabloko”, iar trei ani mai târziu participa la alegerile pentru Duma de Stat din postura de expert pentru probleme regionale al formațiunii. După plecarea din partid, a lucrat în mai multe proiecte electorale și de cercetare.

În anii 2000, activitatea sa s-a concentrat tot mai mult pe analiza alegerilor și a politicii regionale. A lucrat cu organizații de monitorizare electorală și cu institute de cercetare și a publicat analize despre elitele locale și relația acestora cu puterea federală.

Ulterior, a colaborat cu Comitetul pentru Inițiative Civice, asociat fostului vicepremier rus Aleksei Kudrin, și cu fundația „Liberal Mission”.

Pe 21 septembrie, Kynev a comentat public alegerile pentru Duma de Stat.

Pe 23 septembrie, a publicat ceea ce avea să fie una dintre ultimele sale postări, în care vorbea despre oboseala acumulată în timpul campaniei și despre nevoia de a lua o pauză.

Pe 25 septembrie, Tribunalul Districtual Perovski din Moscova a decis arestarea sa într-un dosar privind presupusa tentativă de vânzare a unor droguri.

Pe 28 septembrie au apărut informațiile despre rănile suferite în timpul reținerii și despre internarea lui în spitalul penitenciar de la „Matrosskaia Tishina”.

Avocatul său a contestat arestarea, iar Kynev continuă să nege acuzațiile care i se aduc.

Alexander Kynev se află în continuare în custodia autorităților ruse, fiind tratat în spitalul penitenciar.

În paralel, apărarea contestă arestarea în dosarul de droguri, iar autoritățile verifică circumstanțele în care politologul a fost rănit.

În acest moment, cele două aspecte ale cazului rămân distincte: Kynev este acuzat de tentativă de vânzare a unor droguri și neagă acuzația, iar în ceea ce privește rănile suferite în timpul reținerii este în desfășurare o verificare a autorităților penitenciare.