Avion ultraușor prăbușit la Iași. Pilotul a supraviețuit

Un avion ultraușor s-a prăbușit luni, 28 septembrie, în zona aerodromului din Iași, după ce în timpul zborului ar fi apărut probleme tehnice, iar pilotul, singura persoană aflată la bord, a fost transportat la spital. Aeronava a fost grav avariată în urma impactului cu solul.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții ISU Iași, turnul de control a pierdut contactul radar cu aparatul de zbor, care se afla în apropierea zonei pistei de aterizare. La scurt timp, echipele de intervenție au fost alertate, iar pilotul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital.

Primele informații indică faptul că avionul de mici dimensiuni a întâmpinat probleme tehnice în timpul zborului. Aparatul s-a prăbușit în zona pistei de aterizare a aerodromului din Iași.

Nu au fost raportate, până la acest moment, alte persoane aflate la bord. Potrivit ISU Iași, pilotul era singur în aeronavă atunci când s-a produs incidentul.

Accidentul a fost observat prin pierderea contactului radar cu avionul, iar intervenția serviciilor de urgență a fost declanșată pentru verificarea situației și acordarea primului ajutor.

În urma impactului cu solul, avionul a luat foc. Incendiul a fost însă stins înainte ca pompierii să ajungă la locul accidentului, potrivit informațiilor transmise de ISU Iași.

Aeronava a suferit avarii importante în urma prăbușirii. La fața locului au intervenit echipajele de urgență pentru evaluarea situației și pentru acordarea de asistență pilotului.

Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite în cadrul verificărilor efectuate după incident.

Reprezentanții ISU Iași au precizat că pilotul era conștient în momentul în care echipajele medicale au ajuns la fața locului.

Bărbatul prezenta escoriații la nivelul membrelor inferioare și sângerare la nivelul cavității bucale. El a primit îngrijiri medicale de urgență, după care a fost transportat la spital pentru investigații și tratament.

Nu au fost comunicate, deocamdată, informații suplimentare privind diagnosticul stabilit de medici sau evoluția stării sale de sănătate.

Accidentul aviatic este în curs de verificare, iar informațiile disponibile în acest moment sunt preliminare. Menționarea unor probleme tehnice în timpul zborului nu stabilește, în această etapă, cauza exactă a prăbușirii.

Investigația urmează să clarifice succesiunea evenimentelor, condițiile în care aeronava zbura și factorii care au dus la pierderea controlului și impactul cu solul.