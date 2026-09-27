Ce a găsit ANSVSA la restaurantul unde a fost declanșat Planul Roșu

ANSVSA a suspendat activitatea unității din cadrul Palatului Brukenthal din Avrig și a aplicat o amendă de 30.000 de lei după incidentul produs pe 26 septembrie 2026, când mai multe persoane participante la un eveniment privat au acuzat simptome compatibile cu o posibilă toxiinfecție alimentară. Aproximativ 80 de persoane se aflau la eveniment, iar 30 au primit îngrijiri medicale.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că inspectorii DSVSA Sibiu au început verificările de urgență după activarea Planului Roșu de Intervenție.

"Ca urmare a evenimentului înregistrat în data de 26 septembrie 2026, în municipiul Avrig, judeţul Sibiu, unde a fost activat Planul Roşu de Intervenţie după ce mai multe persoane au acuzat simptome specifice unei posibile toxiinfecţii alimentare, ANSVSA, prin intermediul inspectorilor DSVSA Sibiu, informează că au fost demarate verificări de urgenţă la unitatea implicată", au transmis reprezentanţii ANSVSA într-un comunicat.

Incidentul s-a produs în timpul unui eveniment privat organizat într-o sală din cadrul Palatului Brukenthal din Avrig.

La eveniment participau aproximativ 80 de persoane, iar 30 dintre acestea au fost asistate medical.

Dintre cei evaluați, 20 de oameni au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare, printre ei aflându-se și un minor.

Alte nouă persoane au refuzat transportul la spital.

Inspectorii au început controale la unitatea în care au fost pregătite și servite alimentele consumate la eveniment. Au fost prelevate probe, iar autoritățile au dispus măsurile necesare pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

În urma verificărilor și a neconformităților identificate, DSVSA Sibiu a emis o ordonanță prin care activitatea unității a fost suspendată.

Totodată, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 30.000 de lei.

Amenda a fost aplicată pentru mai multe deficiențe constatate în timpul controlului. Printre acestea se numără probleme legate de condițiile de igienă, comercializarea și folosirea unor produse alimentare fără elemente de identificare, dar și întreținerea necorespunzătoare a spațiilor destinate producției și depozitării.

ANSVSA a anunțat că, în acest moment, cazul este tratat drept o suspiciune de toxiinfecție alimentară colectivă. Cauza exactă și eventuala legătură dintre alimentele consumate și simptomele persoanelor afectate vor putea fi stabilite după încheierea investigațiilor epidemiologice și a analizelor de laborator.

„Siguranţa alimentelor şi protejarea sănătăţii consumatorilor reprezintă o prioritate pentru ANSVSA. Inspectorii DSVSA Sibiu acţionează cu maximă operativitate pentru identificarea cauzelor acestui incident, iar măsurile legale vor fi dispuse imediat ce verificările vor fi finalizate", a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, în comunicat.

ANSVSA monitorizează în continuare situația și a anunțat că rezultatele relevante ale investigațiilor vor fi comunicate public pe măsură ce vor deveni disponibile.