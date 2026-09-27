Sorana Cîrstea nu va participa la turneul WTA 1000 de la Beijing, competiție programată să înceapă miercuri și să se încheie pe 11 octombrie. Românca se află pe lista mai multor jucătoare importante care au anunțat forfait înaintea startului, în timp ce Elena Rîbakina urmează să revină în circuit din postura de lider mondial.

WTA a anunțat retragerea a patru sportive aflate în Top 20, printre care Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Marta Kostiuk și Sorana Cîrstea. Cea mai bine clasată dintre ele este Jessica Pegula, ocupanta locului 3 mondial.

Motivul retragerii Jessicăi Pegula de la turneul din China nu a fost comunicat. Americanca renunțase deja și la participarea la turneul WTA 500 de la Singapore, competiție la care urma să revină după înfrângerea suferită în semifinalele US Open.

„După câteva săptămâni lungi şi epuizante din punct de vedere fizic la US Open, pur şi simplu nu sunt încă pregătită să mă întorc pe teren şi să concurez la nivelul pe care mi-l impun", a explicat Pegula în momentul în care şi-a anunţat retragerea de la Singapore.

Nici Amanda Anisimova, locul 11 mondial și deținătoarea trofeului de la Beijing, nu va participa la ediția din acest an. Jucătoarea se confruntă cu o recidivă la încheietura mâinii stângi, aceeași problemă care o împiedicase să dispute aproape întreg sezonul pe zgură.

„Trebuie să mă concentrez pe recuperarea mea", a declarat Anisimova într-un comunicat.

Absența de la Beijing o va costa 1.000 de puncte, iar jucătoarea se va îndepărta și mai mult de Top 10, din care a ieșit recent.

Marta Kostiuk, ocupanta locului 10 mondial, nu este nici ea pregătită să revină pe teren. Ucraineanca renunțase deja la faza finală a Cupei Billie Jean King din cauza unei accidentări la încheietura mâinii.

Sorana Cîrstea, aflată pe locul 15 mondial, va lipsi la rândul ei de la turneul din capitala Chinei.

În cazul româncei, motivul retragerii nu a fost comunicat.

Lista jucătoarelor care nu vor participa la competiție le mai include pe Madison Keys și Emma Raducanu. Keys, ocupanta locului 22 mondial, are probleme abdominale, în timp ce Emma Raducanu, locul 98, se confruntă cu probleme la genunchi.

Turneul de la Beijing va marca revenirea Elenei Rîbakina, noul număr 1 mondial și campioana de la US Open. Sportiva din Kazahstan a renunțat în această săptămână la participarea în faza finală a Cupei Billie Jean King.

Tragerea la sorți a tabloului final al turneului WTA 1000 de la Beijing este programată luni.