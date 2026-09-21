Sorana Cîrstea a coborât pe locul 16 în clasamentul WTA actualizat luni, 21 septembrie 2026, după ce în urmă cu o săptămână ocupa poziția 15. România mai are două jucătoare în Top 100 mondial, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse, ambele înregistrând la rândul lor coborâri în ierarhie.

Sorana Cîrstea rămâne cea mai bine clasată jucătoare din România, cu 2.464 de puncte. La 36 de ani, românca părăsește astfel locul 15 WTA, cea mai bună poziție atinsă până acum în carieră, și coboară o treaptă în clasamentul mondial.

Noua actualizare a ierarhiei mondiale o plasează pe Sorana Cîrstea pe poziția 16, cu un total de 2.464 de puncte.

În săptămâna precedentă, jucătoarea română ocupa locul 15, astfel că pierde o poziție în noul clasament.

Cîrstea rămâne însă reprezentanta României cu cea mai bună clasare în circuitul feminin.

România mai are încă două jucătoare între primele 100 ale lumii: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse.

Jaqueline Cristian se află pe locul 58 mondial, cu 1.051 de puncte.

Sportiva a pierdut trei poziții față de clasamentul precedent.

Gabriela Ruse ocupă locul 66 WTA și are 991 de puncte, după o coborâre de o poziție.

Mai jos în ierarhie se află Ruxandra Bertea, Miriam Bulgaru și Irina Begu.

Sorana Cîrstea – 2.464 de puncte (-1 loc) Jaqueline Cristian – 1.051 de puncte (-3) Gabriela Ruse – 991 de puncte (-1) Ruxandra Bertea – 255 de puncte (-3) Miriam Bulgaru – 198 de puncte (+13) Irina Begu – 127 de puncte (-3)

Miriam Bulgaru este singura dintre jucătoarele române aflate pe această listă care a urcat în clasamentul actualizat, câștigând 13 poziții.

Prima poziție în clasamentul mondial este ocupată de Elena Rybakina, cu 9.901 puncte.

Aryna Sabalenka se află pe locul secund, cu 7.875 de puncte, iar Jessica Pegula completează podiumul, cu 7.265 de puncte.

Coco Gauff ocupă poziția a patra, în timp ce Mirra Andreeva este pe locul cinci.

Top 10 WTA: