Sorana Cîrstea, coborâre în clasamentul WTA. Pe ce loc se află celelalte românce

Sorana Cîrstea a coborât o poziție în clasamentul mondial al tenisului feminin, publicat luni, și ocupă acum locul 17 în ierarhia WTA.

Jucătoarea română are 2.380 de puncte și se află în ultimul an al carierei competiționale, potrivit informațiilor prezentate.

Cîrstea este în continuare cea mai bine clasată româncă dintre jucătoarele menționate în ierarhia actualizată, însă și celelalte reprezentante ale României au înregistrat scăderi în clasament.

Gabriela Ruse a pierdut trei poziții și se află pe locul 60, cu un total de 1.033 de puncte. La rândul său, Jaqueline Cristian a coborât zece locuri și ocupă poziția 71, acumulând 928 de puncte.

Scăderile celor trei sportive române vin în contextul actualizării săptămânale a clasamentului WTA, care reflectă punctele acumulate de jucătoare în competițiile din circuit.

În fruntea ierarhiei se află kazaha Elena Rîbakina, care are 9.196 de puncte. Aceasta este urmată de belarusa Arina Sabalenka, clasată pe poziția a doua, cu 7.550 de puncte.

Locul al treilea este ocupat de rusoaica Mirra Andreeva, cu 6.306 puncte. Diferența dintre primele două sportive și jucătoarea aflată pe poziția a treia rămâne semnificativă, în timp ce lupta pentru următoarele locuri din top continuă.

Americanca Jessica Pegula se află pe locul al patrulea, cu 6.235 de puncte, la doar 71 de puncte în urma Mirrei Andreeva. Coco Gauff completează primele cinci poziții ale clasamentului mondial, cu 5.974 de puncte.

Noua ierarhie consemnează astfel pierderi de poziții pentru Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian. Cea mai mare coborâre dintre cele trei îi aparține lui Cristian, care a pierdut zece locuri, în timp ce Ruse a coborât trei poziții, iar Cîrstea una.

Clasamentul WTA este actualizat periodic, în funcție de rezultatele obținute de jucătoare în turneele disputate în circuitul profesionist.