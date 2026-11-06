Sorana Cîrstea a fost eliminată vineri, 6 noiembrie 2026, în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, după ce a pierdut în două seturi în fața rusoaicei Alexandra Shubladze, o jucătoare venită din calificări. Românca, aflată pe locul 15 în clasamentul mondial, a cedat cu 2-6, 3-6, după o partidă care a durat o oră și 27 de minute.

Rezultatul are o semnificație aparte în contextul în care Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist la finalul sezonului 2026. Astfel, turneul din Hong Kong ar putea reprezenta una dintre ultimele apariții ale sportivei române în circuitul WTA.

Adversara Soranei Cîrstea, Alexandra Shubladze, ocupă locul 136 WTA și a ajuns pe tabloul principal după ce a trecut de meciurile din calificări.

Rusoaica a controlat partida din sferturile de finală și s-a impus cu 6-2, 6-3. Diferența s-a reflectat în scorul ambelor seturi, iar Cîrstea nu a reușit să întoarcă evoluția meciului.

Partida s-a încheiat după 87 de minute, iar Shubladze și-a asigurat astfel calificarea în semifinalele competiției.

Potrivit informațiilor publicate de Newsweek România, Sorana Cîrstea s-a confruntat cu dureri la piciorul stâng în timpul partidei. Problemele fizice i-ar fi afectat jocul, iar românca a comis mai multe erori neforțate.

Un alt aspect al meciului a fost numărul ocaziilor ratate la retur. Cîrstea nu a reușit să transforme primele șapte mingi de break de care a beneficiat, ratând astfel șanse importante de a reveni în joc.

Sorana era principala favorită a turneului de la Hong Kong, în timp ce Shubladze ocupa poziția 136 în clasamentul mondial. Rezultatul reprezintă o surpriză prin prisma diferenței dintre pozițiile celor două sportive în ierarhia WTA.

Chiar dacă nu a reușit să ajungă în semifinale, sportiva din România pleacă de la Hong Kong cu 54 de puncte în clasamentul WTA și un premiu de 7.025 de dolari.

Turneul Prudential Hong Kong Tennis Open este o competiție din categoria WTA 250, desfășurată pe terenuri cu suprafață dură, în perioada 2-8 noiembrie 2026. Fondul total de premiere al ediției din acest an este de 283.347 de dolari, potrivit datelor publicate de organizatorii circuitului feminin.

Accederea în semifinale ar fi însemnat pentru Cîrstea 98 de puncte WTA și un premiu de 12.331 de dolari.

Eliminarea de la Hong Kong vine într-un moment important pentru cariera sportivei. În decembrie 2025, Sorana Cîrstea a anunțat că sezonul 2026 va fi ultimul său an în circuitul profesionist.

Decizia a fost făcută publică printr-un mesaj adresat fanilor, în care jucătoarea a vorbit despre cei aproape 20 de ani petrecuți în tenisul profesionist și despre atașamentul său față de acest sport.

„Am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit”, a transmis Sorana Cîrstea, într-un mesaj citat de WTA.

Sportiva a explicat atunci că ultimii ani au fost printre cei mai fericiți din cariera sa și că își dorește să încheie această etapă în propriile condiții.

În aceste circumstanțe, participarea de la Hong Kong ar putea reprezenta una dintre ultimele apariții ale româncei într-un turneu WTA. Calendarul său competițional pentru perioada rămasă din sezon va stabili dacă va mai reveni pe teren înainte de retragerea anunțată.