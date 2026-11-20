Sorana Cîrstea a fost nominalizată de Asociația de Tenis Feminin (WTA) la premiile anului 2026, la categoria „Jucătoarea cu cel mai bun progres”. Românca, în vârstă de 36 de ani, se află pe lista celor cinci sportive propuse pentru această distincție, după un sezon în care a obținut unele dintre cele mai importante rezultate ale carierei.

Alături de Cîrstea au fost nominalizate Marta Kostyuk, Iva Jovic, Alexandra Eala și Diana Shnaider. Premiile sunt votate de reprezentanții mass-media, însă și fanii își pot exprima preferințele prin intermediul site-ului oficial WTA. Câștigătoarele vor fi anunțate în săptămâna care începe la 14 decembrie.

Nominalizarea Soranei Cîrstea vine după un sezon 2026 în care românca a egalat cel mai bun rezultat al său la un turneu de Grand Slam, calificându-se în sferturile de finală de la Roland Garros. Ea a ajuns și în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma, unde a obținut o victorie importantă în fața Arynei Sabalenka, aflată atunci pe primul loc mondial.

Un alt rezultat important a fost câștigarea turneului de la Cluj-Napoca, al patrulea titlu WTA din cariera sportivei. În plus, în cel de-al 20-lea an petrecut în circuitul profesionist, Cîrstea a intrat pentru prima dată în Top 20 mondial, în luna mai.

Marta Kostyuk a avut un sezon remarcabil, câștigând două turnee pe zgură, la Madrid și Rouen. La Madrid a obținut primul său trofeu WTA 1000. Ucraineanca a ajuns și în semifinalele de la Roland Garros și Wimbledon, iar în septembrie a intrat pentru prima dată în Top 10.

Americanca Iva Jovic și-a apărat titlul de la Guadalajara și a disputat finala turneului de la Hobart. În 2026, a obținut cele mai bune rezultate ale carierei la toate cele patru turnee de Grand Slam, inclusiv un sfert de finală la Australian Open. A ajuns până pe locul 11 mondial, cea mai bună clasare a sa.

Alexandra Eala a câștigat primul titlu WTA al carierei la Washington și a jucat finala turneului de la Hong Kong. Filipineza a ajuns în optimile de finală la Wimbledon, unde a învins-o pe campioana en titre Iga Swiatek, și a încheiat sezonul pe locul 15 mondial.

Diana Shnaider a reușit cea mai bună performanță a carierei la un turneu de Grand Slam, calificându-se în semifinalele de la Roland Garros. Ea a câștigat și turneul de la Tokyo, al șaselea titlu al carierei.

La categoria principală, „Jucătoarea Anului”, au fost nominalizate Elena Rîbakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Linda Noskova și Elina Svitolina.

Rîbakina a câștigat patru titluri în 2026, inclusiv Australian Open și US Open, și a încheiat sezonul pe primul loc mondial pentru prima dată în carieră. Sabalenka a obținut trei trofee, printre care cele de la Indian Wells și Miami, în timp ce Mirra Andreeva a câștigat primul său titlu de Grand Slam, la Roland Garros, și trofeul WTA Finals.

Linda Noskova a câștigat turneele de la Berlin și Wimbledon, iar Elina Svitolina a triumfat la Roma și Auckland și a ajuns în finala WTA Finals.

WTA va acorda premii și pentru echipa de dublu a anului, debutanta anului și revenirea anului. Printre nominalizările la revenirea anului se află Zheng Qinwen, Karolina Pliskova și Bianca Andreescu.