Elena Rîbakina și-a asigurat pentru prima dată în carieră poziția de lider al clasamentului WTA la finalul sezonului, după victoria de joi asupra compatrioatei Yulia Putințeva, scor 6-2, 6-3, în turul doi al turneului Pan Pacific Open de la Tokyo.

Principala favorită a competiției a avut nevoie de 70 de minute pentru a se califica în sferturile de finală. Rîbakina nu și-a pierdut serviciul pe parcursul partidei și a salvat singura minge de break a adversarei în ultimul game, încheind meciul cu un as.

Jucătoarea din Kazahstan devenise numărul 1 mondial pentru prima dată în carieră în septembrie, după ce a câștigat US Open. Ea este prima sportivă din Kazahstan care ajunge în fruntea clasamentului WTA și a 30-a din istoria tenisului feminin care atinge această poziție.

„Meciurile cu Yulia sunt întotdeauna dificile. Eram pregătită pentru schimburi mai lungi. Ea folosește multe scurte și încearcă să schimbe ritmul, așa că mă bucur că am rămas concentrată, am continuat să joc agresiv și multe lucruri mi-au ieșit astăzi”, a declarat Rîbakina după partidă.

Victoria din Japonia a prelungit seria de succese a sportivei la cinci meciuri consecutive, după ce săptămâna trecută a câștigat turneul WTA 500 de la Ningbo.

Acesta a reprezentat al patrulea titlu al sezonului 2026 pentru Rîbakina și al 15-lea din carieră. În acest an, ea a câștigat și Australian Open, în ianuarie, precum și US Open, ajungând la trei titluri de Grand Slam în palmares, după Wimbledon 2022.

În sferturile de finală de la Tokyo, Rîbakina o va întâlni pe canadianca Leylah Fernandez, într-o reeditare a finalei de la Ningbo, câștigată de kazahă cu 6-2, 6-2.

Fernandez s-a calificat după ce a învins-o pe belgianca Elise Mertens, cap de serie numărul 5, cu 6-2, 7-6 (10-8). Rybakina conduce cu 4-2 în meciurile directe și a câștigat ultimele trei confruntări.

Turneul Pan Pacific Open, de categorie WTA 500, se desfășoară până la 1 noiembrie și reprezintă unul dintre ultimele teste ale sezonului înaintea Turneului Campioanelor, competiție la care Elena Rîbakina s-a calificat deja.