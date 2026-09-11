Aryna Sabalenka și Elena Rîbakina se întâlnesc, pentru a treia oară, într-o finală de Grand Slam. Duelul de sâmbătă, de la US Open 2026, are o miză uriașă pentru ambele jucătoare: Sabalenka încearcă să câștige pentru al treilea an consecutiv trofeul de la New York, în timp ce Rîbakina vizează al doilea titlu major al sezonului.

Aryba Sabalenka, actualul lider mondial, a ajuns în finală după ce a trecut în semifinale de americanca Jessica Pegula, scor 7-5, 6-2. Victoria i-a adus al patrulea ultim act consecutiv la US Open și a menținut-o în cursa pentru un record impresionant.

Bielorusa poate deveni prima jucătoare de la Serena Williams, în perioada 2012-2014, care cucerește trei titluri consecutive la US Open. În plus, succesul de la New York ar însemna al cincilea trofeu de Grand Slam din cariera sa.

De cealaltă parte, Rîbakina a avut nevoie de trei seturi pentru a o elimina pe Coco Gauff. Kazaha a pierdut primul set, 3-6, dar a revenit spectaculos și s-a impus cu 6-4, 6-4.

Victoria a venit la doar o zi după ce Rîbakina și-a asigurat pentru prima dată în carieră poziția de lider mondial. Ea a ajuns astfel în prima sa finală la US Open și în a patra finală de Grand Slam.

Finala va fi și un nou capitol al unei rivalități deja consistente. Sabalenka conduce cu 10-7 în meciurile directe, însă Rîbakina a câștigat ultima confruntare importantă, în finala Australian Open 2026.

Cele două s-au întâlnit deja de 17 ori în circuitul WTA, iar finala de la New York va fi a treia dispută dintre ele într-un ultim act de Grand Slam.

Partida este programată sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 23:00, ora României, pe arena Arthur Ashe.

Miza financiară este și ea impresionantă: campioana va încasa 5,5 milioane de dolari, în timp ce finalista va primi 2,8 milioane. În plus, trofeul aduce 2.000 de puncte WTA.

Indiferent de rezultat, Elena Rîbakina va urca luni pe primul loc mondial, iar Sabalenka va coborî pe poziția secundă.

„Sunt pregătită pentru luptă. Sunt pregătită să fac totul pentru a obține victoria”, a declarat Sabalenka înaintea finalei.

Rîbakina știe însă ce o așteaptă: „Este o jucătoare foarte agresivă. E dificil să joci împotriva ei, atât mental, cât și fizic”.

Totul se decide sâmbătă seară, la New York.