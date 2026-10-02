Economie

ASF: Piața asigurărilor din România a crescut cu 15% în primul semestru

ASF: Piața asigurărilor din România a crescut cu 15% în primul semestruAsigurări. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Piața asigurărilor din România a ajuns la aproximativ 14,2 miliarde de lei în primul semestru din 2026, în creștere cu 15% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Din volumul total al subscrierilor, aproximativ 78% reprezintă asigurări generale.

Societățile de asigurare autorizate și supravegheate de ASF au raportat o creștere de 13% a primelor brute subscrise, în timp ce sucursalele care operează în România în baza dreptului de stabilire au înregistrat un avans de 31%.

Segmentul RCA continuă să aibă o pondere importantă în piață. Valoarea primelor subscrise pentru polițele RCA, atât de societățile autorizate, cât și de sucursalele active în România, a ajuns la aproximativ 6 miliarde de lei, cu 17% peste nivelul din primul semestru al anului 2025.

RCA s-a scumpit

Prima medie RCA pentru autoturisme, la societățile autorizate și supravegheate de ASF, a ajuns la 2.093 de lei în trimestrul al doilea din 2026. Valoarea este cu aproximativ 7% mai mare decât în primul trimestru și cu circa 21% peste nivelul din trimestrul al doilea din 2025.

ASF explică majorarea prin evoluția costurilor daunelor și a cheltuielilor operaționale, precum și prin persistența inflației. Pentru autovehiculele de transport marfă, prima medie RCA a fost de 4.698 de lei, în scădere cu aproximativ 2% față de primul trimestru, dar cu 6% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, dauna medie RCA a crescut cu aproximativ 18% în primul semestru din 2026. Numărul dosarelor de daună a scăzut ușor, cu mai puțin de 1%, însă dauna medie plătită pentru pagube materiale a crescut cu 14%.

Rata combinată a daunei pentru toate clasele de asigurări generale a ajuns la 93,4%, față de 89,9% în primul semestru din 2025. În cazul asigurătorilor care subscriu RCA, indicatorul a depășit 100%.

RCA

Ce optiuni de plată au șoferii, după scumpirea RCA / Sursa foto: Arhiva Evz

ASF: Despăgubiri de 6,7 miliarde de lei

Indemnizațiile brute plătite de asigurători, inclusiv prin sucursale, au ajuns la aproximativ 6,7 miliarde de lei, cu 16% mai mult decât în primul semestru din 2025. Asigurările generale au reprezentat 82% din această sumă, iar asigurările de viață 18%.

Rezervele tehnice constituite conform regimului Solvabilitate II au crescut cu 24%, până la aproximativ 30 de miliarde de lei. Asigurările generale au reprezentat 60% din total, iar cele de viață 40%.

Brokerii au distribuit prime de 9,7 miliarde de lei, cu 16% mai mult decât în perioada similară din 2025. Gradul de intermediere a fost de 84% pentru asigurările generale și de 13% pentru asigurările de viață.

La 30 iunie 2026, pe piața locală activau 24 de societăți de asigurare autorizate de ASF și 15 sucursale.

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