Economie

Alexandru Petrescu, Președinte Autoritatea de Supraveghere Financiară: Decizii pentru interesul național într-o dimensiune europeană - ASF la Simpozionul HCMC de la Atena

Alexandru Petrescu, Președinte Autoritatea de Supraveghere Financiară: Decizii pentru interesul național într-o dimensiune europeană - ASF la Simpozionul HCMC de la AtenaAlexandru Petrescu. Sursa foto: ASF
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În cadrul evenimentului, Președintele ASF - domnul Alexandru Petrescu, a declarat:

„Potrivit discuțiilor dedicate viitorului piețelor de capital europene și Uniunii Economiilor și Investițiilor (Savings and Investments Union - SIU), am subliniat că SIU poate reprezenta un accelerator important pentru România și pentru alte piețe aflate în dezvoltare, cu condiția ca inițiativele europene să se traducă în oportunități concrete și măsurabile pentru toate statele membre. SIU poate contribui la transformarea economiilor în investiții pe termen lung, la creșterea numărului de companii investibile și la eliminarea barierelor practice care separă piețele naționale de capitalul european.

Alexandru Petrescu

Alexandru Petrescu. Sursa foto: ASF

Obiectivul nostru trebuie să fie combinarea dimensiunii europene cu puncte de acces locale puternice, generând mai mulți investitori, o lichiditate mai profundă, emitenți români mai puternici și mai multă finanțare pentru economia reală.

ASF

ASF. Sursa foto: Facebook

Am apreciat, de asemenea, oportunitatea de a face schimb de opinii cu un panel remarcabil de reprezentanți ai autorităților europene și ai industriei financiare. Perspectivele oferite de Vassiliki Koularmani (HCMC), Iliana Lani (ESMA), Prof. Chiara Mosca (CONSOB), Agathi Pafili (Capital Group) și Carlos San Basilio (CNMV) au contribuit la o dezbatere valoroasă privind modul în care Europa poate construi piețe de capital mai profunde, mai competitive și mai bine integrate.

ASF

ASF. Sursa foto: Facebook

Mulțumesc Hellenic Capital Market Commission pentru organizarea acestui forum de înalt nivel și tuturor participanților pentru schimbul de idei privind consolidarea competitivității Europei prin investiții, inovare și piețe de capital mai integrate”.

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