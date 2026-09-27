Obezitatea și supraponderalitatea generează anual costuri importante pentru economiile europene, iar în România, Germania, Franța, Italia, Spania, Irlanda, Grecia și Marea Britanie acestea ajung să reprezinte între 0,7% și 1,4% din PIB. Datele apar într-un studiu realizat de Oficiul pentru Economia Sănătății (OHE) pentru Federația Europeană a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA), citat de Euronews.

Impactul nu se limitează la cheltuielile medicale. Obezitatea și indicele de masă corporală ridicat generează și costuri indirecte, prin absenteism, inactivitate economică, îngrijire informală și mortalitate prematură.

„Combaterea obezității este esențială pentru protejarea sănătății și a bunăstării cetățenilor, pentru salvgardarea sistemelor noastre de sănătate europene și pentru asigurarea unei creșteri durabile în Europa”, a declarat Nathalie Moll, director general al Federației Europene a Industriilor Farmaceutice (EFPIA).

În 2024, 26% dintre adulții din Europa sufereau de obezitate, definită printr-un indice de masă corporală de cel puțin 30. Alți 30% erau supraponderali.

Estimările prezentate arată că, până în 2035, jumătate dintre adulții de la nivel mondial ar putea ajunge să sufere de supraponderalitate sau obezitate.

Indicele de Masă Corporală, cunoscut drept IMC, raportează greutatea unei persoane la înălțimea acesteia și este utilizat pentru încadrarea într-o categorie de greutate.

În funcție de valoarea rezultată, o persoană poate fi încadrată ca subponderală, cu greutate normală, supraponderală sau cu obezitate. În cazul obezității există, la rândul său, mai multe grade.

Supraponderalitatea și obezitatea pot avea cauze diferite și sunt asociate cu probleme de sănătate. Dieta și activitatea fizică nu reprezintă singurele elemente implicate, întrucât creșterea în greutate poate apărea și în legătură cu diferite afecțiuni.

Printre acestea se pot afla probleme ale tiroidei, afecțiuni gastroenterologice, diabet sau boli cardiovasculare. În situațiile în care există tulburări alimentare poate fi necesară și evaluarea de către un psiholog și un nutriționist.

Raportul arată că fondurile alocate consecințelor produse de obezitate și supraponderalitate reprezintă o povară importantă pentru statele europene.

Exprimate ca procent din PIB, costurile pot ajunge la niveluri comparabile cu sumele alocate de unele state altor domenii majore de cheltuieli publice, inclusiv Apărării.

În România, costul indicat în datele prezentate este de 2,5 milioane de euro, în timp ce Germania ajunge la 55,2 miliarde de euro.

Marea Britanie înregistrează costuri de 43,2 miliarde de euro, iar Spania, Italia și Franța suportă fiecare aproximativ 20 de miliarde de euro.

Diferențele dintre state apar atât la nivelul cheltuielilor directe legate de sănătate, cât și în cazul pierderilor economice asociate acestor afecțiuni.

Cheltuielile generate direct de obezitate și supraponderalitate au ajuns la 100,4 miliarde de euro, potrivit raportului. Germania a înregistrat cea mai mare valoare dintre statele analizate, de 30 de miliarde de euro.

Studiul ia însă în calcul și o altă categorie importantă de cheltuieli: costurile indirecte.

Acestea provin din absenteism, inactivitate economică, îngrijirea informală acordată persoanelor afectate și pierderile provocate de mortalitatea prematură.

Datele arată că 278.000 de persoane au murit din cauze asociate obezității și supraponderalității. În cele opt state incluse în analiză se pierd, de asemenea, opt milioane de ani de viață sănătoasă, impactul fiind exprimat prin indicatorul DALY.

Pe lângă faptul că reprezintă o problemă de sănătate, obezitatea este asociată și cu un risc mai mare pentru mai multe boli netransmisibile.

Printre acestea se numără diabetul de tip 2, bolile cardiovasculare, steatoza hepatică, cancerul, tulburările neurologice, bolile respiratorii cronice și tulburările digestive.

Datele economice prezentate în raport arată astfel că efectele obezității și supraponderalității nu se opresc la nivelul sistemului medical, ci se extind și asupra economiei prin pierderea capacității de muncă și a anilor de viață sănătoasă.