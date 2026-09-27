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Elev băut la volan, în timpul orei de condus. Ce sancțiune a primit instructorul

Elev băut la volan, în timpul orei de condus. Ce sancțiune a primit instructorulEtilotest. Sursa Foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Un elev în vârstă de 43 de ani, aflat în timpul unei ore de pregătire practică pentru obținerea permisului de conducere, a fost depistat duminică de polițiști cu alcool în aerul expirat. Mașina de școală a fost oprită pentru control în jurul orei 11:30, pe strada Dudului din municipiul Giurgiu, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat, a anunțat IPJ Giurgiu.

În autoturism se afla și instructorul auto, un bărbat de 45 de ani, care îl însoțea pe cursant în timpul ședinței de conducere. În urma celor constatate, polițiștii au dispus sancționarea contravențională a instructorului, acesta primind o amendă de 1.946,25 de lei și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

Mașina destinată pregătirii pentru obținerea permisului de conducere a fost oprită în jurul orei 11:30, pe strada Dudului din municipiul Giurgiu.

La volan se afla elevul în vârstă de 43 de ani, din Giurgiu, iar pe locul destinat instructorului se afla un bărbat de 45 de ani.

sofer batran

sofer batran. Sursa foto: AI

Ce a arătat testarea cu aparatul etilotest

Polițiștii l-au testat pe cursant cu aparatul etilotest, iar rezultatul indicat a fost de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma situației constatate în trafic, oamenii legii au luat măsuri împotriva instructorului auto care îl însoțea pe elev în timpul orei de pregătire practică.

Acesta a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 1.946,25 de lei.

Instructorul a rămas fără permis pentru 90 de zile

Pe lângă amendă, polițiștii au dispus și suspendarea dreptului de a conduce al instructorului pentru o perioadă de 90 de zile.

Măsura a fost aplicată după ce elevul aflat în timpul pregătirii practice a fost depistat conducând autoturismul destinat școlarizării după ce consumase alcool.

Poliția Giurgiu a anunțat că instructorii auto răspund juridic pentru deplasarea vehiculului pe drumurile publice în timpul orelor de pregătire practică.

Instituția a anunțat și că, în situațiile în care sunt constatate încălcări ale normelor legale, sunt dispuse măsurile prevăzute de legislație.

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